Chủ tịch nước thăm xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế, Thành phố Châu Đốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Công an tỉnh An Giang

VOV.VN - Sáng 19/8, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh An Giang - địa bàn đặc thù tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tội phạm xuyên biên giới.