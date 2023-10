Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đại diện nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trong diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, 60 năm qua, Quảng Ninh đã giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Trên nền tảng và đà phát triển đã được tạo dựng, Quảng Ninh đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của Quang Ninh. Quảng Ninh - địa đầu Tổ quốc; nơi có dòng sông Bạch Đằng, ghi dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc với ba lần chiến thắng quân xâm lược. Quảng Ninh - Vùng mỏ, là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam và ngành công nghiệp khai khoáng; nơi khởi đầu của phong trào “vô sản hóa”. Quảng Ninh tự hào có Vịnh Hạ Long hùng vĩ và thơ mộng, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và di sản thế giới; có Yên Tử - nơi khởi nguồn của thiền phái Trúc Lâm, gắn liền với tên tuổi Vua Trần Nhân Tông - nhà chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa lớn của dân tộc. Cùng với đó là hệ thống danh lam, thắng cảnh, lễ hội truyền thống độc đáo, đa sắc màu.

Ngay sau khi được thành lập (30/10/1963), Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phát huy sức mạnh của vùng Đông Bắc rộng lớn, cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, chi viện sức người, sức của cho miền Nam đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bước vào giai đoạn cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là khi bước vào thời kỳ Đổi mới, Quảng Ninh tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt từ năm 2016 đến nay đều tăng trên 10%; thu ngân sách nhà nước luôn vượt chỉ tiêu và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Một trong những dấu ấn nổi bật là đã đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông hiện đại. Kiến tạo không gian và các hành lang phát triển mới.

Quảng Ninh luôn gắn kết chặt chẽ, hài hoà phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, với nhiều chủ trương, chính sách mang tính vượt trội so với nhiều địa phương trên cả nước. Các giá trị lịch sử, văn hóa, di sản thiên nhiên được bảo tồn, tôn tạo, phát huy, gắn với phát triển du lịch.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Quảng Ninh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở cả 3 cấp; về đích trước 3 năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng, có nhiều đổi mới. Cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ lãnh đạo các cấp đoàn kết, thống nhất, mạnh dạn đột phát, dám nghĩ, dám làm, có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo.

Với những thành tựu đạt được, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực phía Bắc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong những năm qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng nêu nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của tỉnh, như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng được yêu cầu; một số cán bộ, đảng viên có sai phạm, bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật; nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn có mặt hạn chế…

Để xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo, tỉnh phải thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân. Không ngừng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thực sự là lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh, xứng đáng với truyền thống của Vùng Mỏ Anh hùng.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững; cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đô thị hóa; gắn kết hài hoà giữa phát triển đô thị và nông thôn, thúc đẩy liên kết vùng; tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới bền vững, thực chất. Trong quá trình phát triển cần đề cao giá trị văn hoá, con người để phát triển bền vững; phát huy hơn nữa vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Các khối tham gia diễu hành biểu dương lực lượng chào mừng lễ kỷ niệm

Cùng với phát triển kinh tế, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; Tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, di sản thiên nhiên vô cùng quý giá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số; Thường xuyên chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công…

Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiên tai đối với người và tài sản của nhân dân, của nhà nước. Chú trọng việc trồng cây và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường biển, các khu sản xuất công nghiệp, địa bàn khai thác than...

Là tỉnh có vị trí địa chiến lược đặc biệt trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, có đường biên giới quốc gia trên bộ và trên biển, Chủ tịch nước cho rằng, Quảng Ninh phải thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang của Vùng Mỏ Anh hùng, cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 60 năm thành lập tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; không ngừng phấn đấu để Quảng Ninh luôn là một vùng rộng lớn, yên bình, bền vững; trở thành một tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Tại buổi lễ chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, mở đầu là phần diễu hành biểu dương các lực lượng nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh với 36 đoàn của các khối trong tỉnh với sự tham gia của khoảng 2.500 người. Chương trình còn có chương trình nghệ thuật đặc sắc Đoàn Nghệ thuật Trống hội của Học viện Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an đã mang đến một tiết mục đặc sắc, công phu với dàn trống hội có quy mô lớn nhất Việt Nam. Tiết mục Trống hội có 600 người tham gia biểu diễn. Chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc thể hiện về vùng đất Quảng Ninh địa linh, nhân kiệt, bức tranh đại cảnh mô tả con người và vùng đất Quảng Ninh qua các giai đoạn lịch sử.