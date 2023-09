Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Tại buổi tiếp, các Đại sứ trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp thúc đẩy quan hệ song phương.

Tiếp Đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ vào thời điểm hai nước có mối quan hệ rất tốt đẹp và hiện Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm Bulgaria để thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov

Đại sứ cho biết, chuyến thăm Bulgaria lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước về kinh tế, du lịch, văn hóa, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Bulgaria rất coi trọng và mong muốn thực hiện hiệu quả các văn kiện đã ký kết với Việt Nam, nhất là triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria. Bulgaria sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam các dự án về giáo dục, năng lượng.

Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Bulgaria tại ASEAN và luôn ủng hộ mối quan hệ của Việt Nam và EU; mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam tại LHQ và các diễn đàn quốc tế, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, Việt Nam và Bulgaria là đối tác quan trọng và đề nghị hai nước thường xuyên trao đổi cấp cao và các cấp, giao lưu địa phương và giao lưu nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác hai nước.

Trên cơ sở hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước đạt kết quả đáng khích lệ thời gian qua, nhưng tiềm năng còn rất lớn, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ góp phần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao, văn hóa, giáo dục, đào tạo.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và đa phương.

** Tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier, Đại sứ trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp và cho biết, ông là một trong những người tham gia quá trình đàm phán Việt Nam gia nhập WTO. Trong 26 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, ấn tượng.

Việt Nam có vị trí rất đặc biệt cả về địa chính trị và kinh tế trong khu vực, do đó EU mong muốn tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong tương lai. Việt Nam đã đặt mục tiêu 2045 là quốc gia phát triển và trong nhiệm kỳ này, Đại sứ mong muốn được đóng góp một phần vào quá trình thực hiện mục tiêu đó.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier

Cho biết EU là khu vực dẫn đầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, Đại sứ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, hỗ trợ Việt Nam trung hòa các bon vào năm 2050. Cũng như Việt Nam, EU có lịch sử phát triển lâu đời, có nền tảng văn hóa phong phú, do đó EU mong muốn hợp tác với Việt Nam gìn giữ, phát huy các nền tảng, giá trị văn hóa.

Đánh giá cao Việt Nam tận dụng tốt cơ hội do Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU mang lại, Đại sứ cho rằng, Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai các cam kết trong quá trình thực thi Hiệp định, giúp hàng hóa thâm nhập hiệu quả vào EU. EU có kinh nghiệm và mong muốn hợp tác với Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là thông qua sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của Liên minh châu Âu với nguồn đầu tư 300 tỉ Euro. Trước các vấn đề quốc tế, EU cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam trong gìn giữ hòa bình, an ninh, an toàn trên thế giới; giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đại sứ EU đề cập nhiều nội dung hợp tác hai nước và cho rằng, đây đều là những lĩnh vực Việt Nam quan tâm và sẽ nỗ lực hợp tác tốt nhất với EU. Trong 26 năm tham gia WTO, Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác với các nước để tận dụng các cơ hội phát triển, song vẫn chưa đạt được kỳ vọng mong muốn. Với điều kiện của Việt Nam hiện nay, để thực hiện các sáng kiến và cam kết, thì còn nhiều thách thức, song Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất để thực hiện các nội dung hợp tác này. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050 và mong muốn EU hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết này.

Cho biết Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh để giành độc lập, tự do và thấu hiểu sâu sắc những mất mát, hy sinh cũng như những giá trị của hòa bình, Chủ tịch nước cho biết, cùng lòng hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, Việt Nam mong muốn cùng các nước giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

** Tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet, Đại sứ bày tỏ tự hào được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị hai nước phát triển tốt đẹp. Đại sứ cho rằng, quan hệ hai nước trong quá khứ có lúc thăng trầm, song mối quan hệ Việt Nam và Pháp thời thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, gần gũi. Năm sau Việt Nam kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đây là dịp nhìn lại lịch sử và hướng tới xây dựng một mối quan hệ hai nước trong tương lai bền chặt hơn nữa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại sứ Pháp Olivier Brochet

Thời gian tới, Pháp sẽ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam về khoa học, giáo dục, nhất là giáo dục đại học. Nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn theo học tại Pháp và Pháp sẽ dành 1,5 triệu Euro học bổng cho sinh viên Việt Nam. Việt Nam là nước thứ ba mà Pháp hỗ trợ mức học bổng lớn như vậy. Pháp cũng muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.

Nhắc lại việc Việt Nam và Pháp là hai thành viên sáng lập Cộng đồng Pháp ngữ và năm 2024 là Pháp đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 tại Pháp, Đại sức mong muốn đón Chủ tịch nước tham dự hội nghị lần này.

Về các vấn đề tại biển Đông, Đại sứ gửi tới Chủ tịch nước thông điệp của Tổng thống Pháp, Pháp với cương vị là Ủy viên Thường trực HĐBA LHQ, sẽ góp tiếng nói để đảm bảo an ninh, an toàn tại biển Đông. Pháp mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong mọi lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực quốc phòng.

Đánh giá cao Đại sứ nhắc đến sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, việc kỷ niệm các sự kiện trong quá khứ là để thấy được bài học cần rút ra và hướng tới xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Hai nước không sửa được quá khứ nhưng có thể xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp hơn.

Chủ tịch nước đánh giá, mối quan hệ hai nước Việt Nam và Pháp thời gian qua phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Tại Hà Nội và Thành phố HCM có nhiều dấu ấn là các công trình văn hóa Pháp đang được bảo tồn và phát huy. Người dân Pháp và người dân Việt Nam dành cho nhau những tình cảm chân thành, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Trên cơ sở đối tác chiến lược, hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Chủ tịch nước hoan nghênh thông điệp của Tổng thống Pháp, đánh giá cao và đề nghị Pháp tiếp tục duy trì ủng hộ ASEAN về quan điểm bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông. Mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

** Tại buổi tiếp Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh, Chủ tịch nước cho biết, việc cử Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại Việt Nam cho thấy Kazakhstan coi trọng mối quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch nước và Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh

Đại sứ Kazakhstan trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và khẳng định, Kazakhstan rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, thể hiện qua chuyến thăm Việt Nam mới đây của Tổng thống Kazakhstan để thúc đẩy quan hệ hai nước. Đại sứ đã gửi thư của Tổng thống Kazakhstan lời mời Chủ tịch nước thăm Kazakhstan trong thời gian sớm nhất. Đại sứ cho biết, nhân dân Kazakhstan rất ngưỡng mộ Lãnh tụ Hồ Chí Minh, người có nhiều nỗ lực gây dựng mối quan hệ hai nước. Năm 2024, Kazakhstan sẽ tổ chức sự kiện kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Kazakhstan và sẽ đặt tên một đại lộ lớn tại Kazakhstan mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về hợp tác song phương, Đại sứ bày tỏ vui mừng kim ngạch thương mại song phương của năm 2023 đến thời điểm này đạt 700 triệu USD, tăng trưởng mạnh mẽ so với năm ngoái. Đại sứ đề nghị Việt Nam hỗ trợ hàng hóa của Kazakhstan thâm nhập vào thị trường ASEAN. Cùng với hợp tác kinh tế, trong nhiệm kỳ này, Đại sứ mong muốn thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa hai nước.

Chủ tịch nước cảm ơn Tổng thống Kazakhstan gửi thư mời thăm Kazakhstan và vui vẻ nhận lời. Chủ tịch nước cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Kazakhstan mới đây để lại ấn tượng rất tốt đẹp đối với Việt Nam và là dấu mốc quan trọng thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Việt Nam đánh giá cao vai trò của Kazakhstan trong các diễn đàn khu vực và quốc tế và tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến của Kazakhstan để thúc đẩy mối liên kết Á-Âu cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Kazakhstan với ASEAN. Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước có bước tiến quan trọng và hai nước hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1,5 tỉ USD thời gian tới. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, làm cơ sở vững chắc thúc đẩy quan hệ hai nước trong tương lai.