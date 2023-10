Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Chủ tịch nước chúc mừng Tổng Thư kí Guterres nhân kỉ niệm ngày thành lập Liên hợp quốc 24/10 và chúc Tổng Thư kí trên cương vị của mình tiếp tục thúc đẩy hoàn thành Mục tiêu phát triển bền vững, đem lại hoà bình, hợp tác và thịnh vượng cho người dân trên toàn thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong không khí chân thành, cởi mở, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng lần đầu tiên gặp nhau. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và đóng góp của Tổng Thư ký và Liên Hợp Quốc cho hoà bình, ổn định, an ninh quốc tế, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung đó. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi Liên hợp quốc là tổ chức hàng đầu vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới và người bạn tin cậy, thủy chung, gắn bó lâu dài của Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các tổ chức trong hệ thống Liên Hợp Quốc triển khai nhiều hoạt động hợp tác như thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo đảm công bằng xã hội, tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình.

Chủ tịch nước đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có Chương trình Nghị sự chung của chúng ta (OCA) cũng như trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Thư ký cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ tuyệt vời của Việt Nam dành cho Liên Hợp Quốc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên, đặc biệt là gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực. Tổng thư ký nhấn mạnh Việt Nam là một hình mẫu tốt cho nhiều nước đang phát triển và là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc, đồng thời bày tỏ trông đợt đối với đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam vào quản trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký António Guterres hoàn toàn nhất trí, chia sẻ các quan điểm của Việt Nam về đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, nâng cao hiệu quả của các thể chế quốc tế.

Tổng Thư ký chúc Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu về hoà bình, thịnh vượng và tiếp tục có đóng góp, thể hiện vai trò trách nhiệm đối với thế giới và Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký khẳng định sẽ hết sức hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết về phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chia sẻ về tình hình khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết phải đề cao thượng tôn pháp luật, phát huy vai trò của các cơ chế đối thoại, hợp tác giữa các tổ chức khu vực và Liên hợp quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.