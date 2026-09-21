Chủ tịch Quốc hội: Chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú.

Đợt kiểm tra, giám sát này tập trung vào các nội dung trọng tâm trong công tác cán bộ: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa; phân cấp quản lý; tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; đánh giá cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chế độ, chính sách; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 220 Nguyễn Hữu Đông trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; nghe ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, các cơ quan liên quan và thành viên trong Đoàn, phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị cùng sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các đảng ủy trực thuộc.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn thống nhất đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, đạt kết quả tích cực trong bối cảnh Đảng bộ mới được thành lập, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, nhiệm vụ rộng và mang tính đặc thù cao. Đảng bộ hiện có 19 đảng bộ trực thuộc, 1.088 tổ chức đảng với trên 15.000 đảng viên; trong đó có 151 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác, sinh hoạt.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng bộ có vị trí quan trọng về tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng; đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương.

Một số kết quả nổi bật đó là công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền và quy trình; việc cụ thể hóa các quy định mới, phân cấp quản lý, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quản lý cán bộ từng bước đi vào nền nếp, gắn chặt với sắp xếp tổ chức bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận việc đánh giá cán bộ đã có chuyển biến tích cực theo hướng gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và đánh giá định kỳ hằng quý; một số đơn vị đã chủ động lượng hóa tiêu chí, xây dựng biểu mẫu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá trong quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dù các cơ quan, đơn vị có áp dụng KPI hay chuyển đổi số trong đánh giá kết quả công việc, thì yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định, cần theo dõi thường xuyên để bảo đảm đánh giá công tâm, khách quan, đặc biệt là đề cao vai trò của người đứng đầu.

Thời gian qua, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với 29 tổ chức đảng và 21 đảng viên; công tác thẩm tra, xác minh tài sản, thu nhập, kết luận tiêu chuẩn chính trị từng bước được tăng cường.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách cơ bản được triển khai đồng bộ. Chuyển đổi số trong công tác Đảng và công tác cán bộ có nhiều cách làm sáng tạo như số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu đảng viên, Sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp, phần mềm đánh giá và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại hội nghị.

Tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị trong kết nối, điều phối, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của Đảng bộ; tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn; đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số; đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào chiều sâu.

"Sau quán triệt phải chuyển thành danh mục nhiệm vụ rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ mốc tiến độ và rõ tiêu chí đánh giá; kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và tăng trách nhiệm giải trình", theo Chủ tịch Quốc hội.

Theo đó, cần từng bước hình thành hệ thống dữ liệu dùng chung về tổ chức, cán bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết nối đồng bộ dữ liệu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đi đôi với việc bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật thông tin.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu, bổ sung hồ sơ, minh chứng đối với những nội dung cần làm rõ; phân tích sâu sắc nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục các hạn chế; lựa chọn những mô hình, cách làm thực sự hiệu quả, có sản phẩm và tác động cụ thể để Đoàn xem xét, ghi nhận.

Tiếp thu kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, thời gian tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu rất cao; Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị.

"Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng, nâng tầm công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược đối với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải đảm bảo kịp thời và chất lượng hơn; phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác truyền thông, báo chí; củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết.

Nhấn mạnh hiện nay công tác thể chế đã được Quốc hội triển khai nhanh chóng và kịp thời, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng, vấn đề cốt lõi quay trở lại là năng lực tổ chức thực thi thực tế, trong đó yếu tố quyết định hàng đầu chính là đội ngũ cán bộ; vì vậy việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian tới là yêu cầu đặc biệt cấp thiết.