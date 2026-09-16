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Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo

Thứ Tư, 10:27, 16/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng lực thực thi quốc gia và quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn.

Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề: “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" cho các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, lớp thứ hai.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm, liên tục được đổi mới và ngày càng đi vào nền nếp.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng khi lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lần này có nhiều đồng chí là lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương đã và đang là các nhà quản lý, kỳ cựu trong lĩnh vực pháp luật.

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Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Với chuyên đề: “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia", Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật một số nội dung trọng tâm, cốt lõi, những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội gồm: Việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua; những hạn chế, tồn tại và nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia; vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi và truyền đạt chuyên đề: “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia".

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đảm bảo “sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để các học viên vận dụng và thực hiện sau khi lớp học kết thúc, đó là: “Đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả. Phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”.

Lê Tuyết/VOV
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