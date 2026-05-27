Chủ tịch Quốc hội: Công tác tham mưu cần có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (đợt 2), Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận 6 kết quả nổi bật, đó là công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết chiến lược, trọng điểm của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ trong toàn Đảng bộ; nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai được xây dựng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể.

Toàn cảnh hội nghị

Vai trò tham mưu chiến lược tiếp tục được phát huy rõ nét; đã chủ động tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phục vụ phát triển đất nước và chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt, theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ được giao tham mưu 142 nhiệm vụ, đề án lớn trên nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản; đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; chủ động rà soát, sửa đổi quy chế, quy định, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 11 chủ trì hội nghị

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; một số mô hình, cách làm có nhiều điểm mới, sáng tạo; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; bước đầu lượng hóa tiêu chí đánh giá, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu mà Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số vấn đề Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần quan tâm như khối lượng nhiệm vụ tham mưu rất lớn, yêu cầu tiến độ cao, nhiều nội dung chưa có tiền lệ, trong khi đó, một số cơ quan còn thiếu cán bộ chuyên trách công tác đảng, thiếu nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số, công nghệ thông tin; áp lực công việc lớn có thể ảnh hưởng đến chiều sâu tham mưu và chất lượng một số nội dung. Việc lượng hóa đóng góp của các cơ quan trong Đảng bộ đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số còn gặp khó khăn; nhiều nội dung mới dừng ở định hướng, nghiên cứu, tham mưu, chưa có hệ thống tiêu chí đo lường cụ thể, rõ sản phẩm đầu ra. Còn một số đề án chậm tiến độ.

Công tác chuyển đổi số tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị; ở một số cơ quan, đơn vị còn nặng về ban hành văn bản, chưa lượng hóa rõ hiệu quả vận hành thực tế, chưa hình thành đầy đủ dữ liệu dùng chung, liên thông đồng bộ, chưa triển khai đồng bộ chương trình bình dân học vụ số.

Việc xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với các loại hình tổ chức đảng còn khó khăn; một số nơi, chất lượng đánh giá cần tiếp tục được rà soát để bảo đảm thực chất hơn, gắn chặt hơn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm người đứng đầu.

Một số nội dung phối hợp liên ngành, phối hợp giữa Trung ương và địa phương tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp thường xuyên, đồng bộ, nhất là đối với các nhiệm vụ lớn, liên ngành, liên lĩnh vực.

Thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị: "Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò là trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, bảo đảm các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương phải thực sự có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả thi, đồng bộ và đo được hiệu quả thực tế. Bám sát yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực tăng trưởng chủ yếu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phát triển".

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc trên môi trường số. Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng không chỉ là ứng dụng phần mềm hay số hóa văn bản, mà phải hướng tới thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát; giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng tham mưu.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và năng lực số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường giám sát thường xuyên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ thực chất, khách quan, công bằng; tránh hình thức, nể nang, cào bằng; tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương; kịp thời nắm tình hình thực tiễn, phát hiện khó khăn, vướng mắc để tham mưu Trung ương tháo gỡ ngay từ sớm, từ xa; bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường tực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra và Đoàn kiểm tra: "Chúng tôi xin nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra và Đoàn kiểm tra. Đây là định hướng quan trọng để chúng tôi tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới và phải khắc phục triệt để các yếu kém, hạn chế cũng như các khó khăn vướng mắc. Tổ chức triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng như chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương, của Bộ Chính trị trong thời gian vừa qua".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để sửa chữa, khắc phục. Việc phê bình, góp ý trong nội bộ được thực hiện trên tinh thần vì công việc chung, vì sự đoàn kết, thống nhất và hiệu quả hoạt động của toàn Đảng bộ.