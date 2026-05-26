Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thể chế là một động lực quan trọng cho phát triển

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về 4 nội dung trọng tâm, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao, Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc hình thành mô hình chính quyền mới; thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung rất quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước; về cơ bản, các văn bản pháp lý đã được hoàn thành kịp thời; hoạt động theo mô hình mới bước đầu chưa phát sinh những vướng mắc lớn; đánh giá cao Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngay trong các cơ quan của Quốc hội.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng: “Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để bảo đảm đồng bộ, lâu dài, khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống. Đồng thời, cần theo dõi sát thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là cấp xã sau sắp xếp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện bảo đảm và phân định thẩm quyền. Cần phối hợp với các cơ quan để khắc phục những khó khăn rất thực tế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra, như khối lượng công việc ở cấp xã tăng mạnh, một bộ phận cán bộ còn lúng túng, còn có biểu hiện cào bằng trong tổ chức bộ máy, biên chế; một số nơi năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phân cấp mạnh; không để tình trạng phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người, năng lực để triển khai thực hiện”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các kết luận của Trung ương. Quốc hội đã chủ động, khẩn trương lãnh đạo hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho đầu tư, kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là đóng góp rất quan trọng của Quốc hội đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rất rõ rằng, yêu cầu tăng trưởng hai con số là yêu cầu rất cao, rất khó, chưa có nhiều tiền lệ. Thể chế là một động lực quan trọng cho phát triển. Vì vậy, trong công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

“Khi làm việc với các cơ quan, các bộ, ngành, các địa phương đều kiến nghị chủ yếu là phải có những cơ chế đặc biệt, những thủ tục để tháo gỡ được những khó khăn về thể chế. Ai cũng xin một cơ chế khác với thông thường. Không biết những quy định đó có phải kìm hãm phát triển không? Hay là cá biệt, để làm. Mà ai cũng cá biệt cả thì không còn hệ thống luật lệ chung của quốc gia, một sự phát triển bình đẳng. Nhưng cũng tiếp tục phải nghiên cứu xem, những quy định đó có phải bó hẹp cho sự phát triển không. Có hai mặt của vấn đề mà chúng ta cũng cần phải rất tính toán”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng kết quả công việc của cơ quan, đơn vị lại thấp

Về triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới và sự thích ứng nhanh trước yêu cầu mới trước yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Một trong những đóng góp rất quan trọng của Quốc hội là xây dựng các văn bản pháp luật phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời, biểu dương công tác chuyển đổi số ngay trong Quốc hội, trong các cơ quan của Quốc hội có những bước tiến thực chất.

Chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Quốc hội số, lập pháp số; nâng cao năng lực phân tích chính sách trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, tài sản số, dữ liệu số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy; cho rằng, yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, tạo xung lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng “hoàn thành nhiệm vụ” một cách an toàn, chung chung, né tránh trách nhiệm.

“Đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, sự hài lòng của người dân. Đặc biệt, phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí, sử dụng cán bộ: làm tốt thì trọng dụng, giao việc lớn; không đáp ứng yêu cầu thì kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp. Không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng kết quả công việc của cơ quan, đơn vị lại thấp. Cũng không thể để cơ chế đánh giá cào bằng, làm giảm động lực phấn đấu, giảm đổi mới sáng tạo và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ”.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương, tập trung phát hiện, tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế, nhất là những vấn đề liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, mô hình chính quyền hai cấp, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thiện trước tháng 3 năm 2027 theo yêu cầu đề ra.

Quốc hội cần tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả một năm triển khai mô hình chính quyền hai cấp theo hướng dẫn của Trung ương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ.

Quốc hội nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngay sau cuộc làm việc này, Đảng ủy Quốc hội và các tổ chức đảng trực thuộc sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

“Trước hết là chuẩn bị tổ chức thành công Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; bảo đảm chất lượng các luật, nghị quyết; chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm các nội dung kỳ họp; khắc phục tình trạng chậm gửi tài liệu đến các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung nội dung sát kỳ họp hoặc trong thời gian diễn ra kỳ họp. Tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật, để đề xuất giải pháp xử lý tổng thể, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước”.

Quốc hội tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, địa phương, cơ sở; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, doanh nghiệp và cử tri, nhất là thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nhiệm vụ tăng trưởng hai con số; đồng hành thực chất, hiệu quả cùng Chính phủ trong thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.