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Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thiểm Tây trở thành hợp tác điển hình

Thứ Ba, 19:05, 13/10/2026
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VOV.VN - Ngày 13/10, tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, ngày 13/10, tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bí thư Thiểm Tây Triệu Nhất Đức nhấn mạnh, chuyến thăm đã thể hiện tình cảm hữu nghị, sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa các địa phương Việt Nam với Thiểm Tây nói riêng.

Bí thư Triệu Nhất Đức giới thiệu về lịch sử, truyền thống cách mạng và thành tựu phát triển trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Thiểm Tây và nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần tới thăm tỉnh Thiểm Tây và thành phố Diên An; khẳng định Thiểm Tây luôn bám sát nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, coi trọng và sẵn sàng tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất với các địa phương Việt Nam, đóng góp vào xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh Thiểm Tây, cái nôi của cách mạng Trung Quốc, đồng thời ghi dấu những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc kề vai sát cánh trong quá trình đấu tranh cách mạng gian khó. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bí thư Triệu Nhất Đức và các Lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây dành cho đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những kết quả phát triển ấn tượng, mạnh mẽ của Thiểm Tây, tin tưởng, quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Đánh giá cao tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thiểm Tây và các địa phương Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về khoa học – công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistic, nhất là về đường sắt, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch.

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Đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc hai địa phương kết nghĩa là tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thiểm Tây đã tổ chức thành công Tọa đàm Kết nối đầu tư, hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao, trao đổi hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa ngay trong khuôn khổ chuyến thăm lần này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai địa phương khẩn trương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy đầu tư giữa hai địa phương, trở thành hợp tác điển hình giữa các địa phương hai nước.

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Các đại biểu tại buổi làm việc.

Bày tỏ trân trọng, cảm ơn và nhất trí với các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức khẳng định Thiểm Tây sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, trong đó có tỉnh Hưng Yên, triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, hai Quốc hội; tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Lê Tuyết/VOV
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