Chủ tịch Quốc hội dự HN thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 13

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU và Chủ tịch Quốc hội Áo, tối 17/8 theo giờ Việt Nam, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Hội nghị các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Hội nghị do IPU phối hợp với Quốc hội Cộng hoà Áo và Liên Hợp Quốc tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/8 với Chủ đề “Sự lãnh đạo của phụ nữ tại Quốc hội trong thời Covid-19 và sự phục hồi sau đại dịch”. Phát biểu tại phiên thảo luận về nội dung: “Nâng cao năng lực quản lý khủng hoảng lên tầm cao mới”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, cần hoàn thiện khuôn khổ chính sách pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền phụ nữ, bảo vệ lợi ích chính đáng của phụ nữ trong xã hội, nhất là trong tình hình khủng hoảng y tế toàn cầu, thiên tai trong xã hội.

Phát biểu khai mạc, bà Andrea Eder-Gitschthalar, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Áo cho rằng, năm 2020 đánh dấu 25 thực hiện Tuyến bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh về thúc đẩy bình đẳng giới. Tuyên bố này đưa ra một chương trình tạo ra sự độc lập về kinh tế của phụ nữ. Đây là nền tảng để tạo điều kiện cho việc trao quyền năng cho phụ nữ tiếp cận thị trường và xóa bỏ phân biệt đối xử tại công sở, cũng như việc điều hòa giữa công việc và đời sống gia đình.

Đại dịch Covid-19 đã cho thấy, phụ nữ và đàn ông đều bị ảnh hưởng, nhưng do sự phân biệt đối xử và hạn chế quyền tham gia, do đó, phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề hơn đàn ông. Vì thế, phụ nữ cần đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý khủng hoảng một cách bền vững và góp phần vào cấu trúc an ninh, các chính sách về y tế, khí hậu. Đặc biệt, các nữ nghị sỹ phải có những đóng góp chủ động để thúc đẩy nội dung này.

Theo bà Gabriela Cuevas Barron, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới, hội nghị lần này là diễn đàn đưa ra những giải pháp mới nhằm đối mặt với những thách thức chưa từng thấy của đại dịch Covid-19, là nhân tố để tạo ra chương trình hành động, diễn đàn quan trọng để đánh giá cao vai trò của Quốc hội và nữ đại biểu Quốc hội nhằm đối phó với đại dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 tạo ra nhiều thách thức, nhưng cũng có những cơ hội thúc đẩy về bình đẳng giới và cần phải có những chính sách về giới, những biện pháp hiện thực hóa những cam kết đó. Với tinh thần này, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới khẳng định, cần cam kết cao hơn để có biện pháp mạnh mẽ, xóa bỏ tất cả sự bất bình đẳng phân biệt, cần có những luật và văn bản dưới luật để triển khai thực hiện; đồng thời kêu gọi các Chủ tịch Quốc hội, nữ đại biểu Quốc hội với quyền hạn của mình có những đề xuất, biện pháp xóa bỏ bất bình đẳng và hỗ trợ phụ nữ tham gia vào chính quyền, giới thiệu phụ nữ có tiềm năng tham gia hoạt động chính trị.

Sau phiên khai mạc, các nữ Chủ tịch Quốc hội đã thảo luận trực tuyến ngắn gọn với chủ đề: “Sự lãnh đạo của Phụ nữ tại Quốc hội trong thời Covid 19 và sự phục hồi sau đại dịch”. Trong bài phát biểu của mình tại chuyên đề 1 về nội dung: “Nâng cao năng lực quản lý khủng hoảng lên tầm cao mới”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Việt Nam luôn thúc đẩy các ưu tiên về chương trình nghị sự và các sáng kiến của Việt Nam liên quan tới phụ nữ và trẻ em gái đặc biệt là trong tình hình khủng hoảng y tế toàn cầu cùng với hậu quả của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Sáng nay, Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội đã có phiên họp giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập”; Việt Nam đã tổ chức thành công trực tuyến Phiên họp đặc biệt cấp cao ASEAN về Tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số với chủ đề "Hành động mạnh mẽ hơn vì sự tham gia của phụ nữ với vai trò lãnh đạo chính trị trong một thế giới biến động và bất ổn". Việc tổ chức Phiên họp cho thấy, cam kết mạnh mẽ của Việt Nam ở cấp cao của ASEAN trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cũng luôn là chính sách nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam: "Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều văn bản luật nhằm bảo vệ và thúc đẩy trao quyền của phụ nữ, khuyến khích để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội; đồng thời luôn quan tâm giám sát việc thực thi pháp luật và triển khai các chính sách của Chính phủ trong lĩnh vực quan trọng này và đã đạt được những kết quả rất tốt đẹp. Trước tình hình khó khăn do Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, xã hội của hầu hết các quốc gia, với sự nhay cảm, lòng nhân ái và bao dung, phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới đã nhanh chóng tham gia tuyến đầu trong công tác phòng chống, đấu tranh đẩy lùi và giảm thiểu tác hai của dịch bệnh. Phụ nữ có các kỹ năng riêng để ứng phó khi hoàn cảnh xung quanh thay đổi bằng cách thực hiện những sáng kiến và các giải pháp thích nghi khác nhau mà họ tích lũy được từ cuộc sống và công việc hàng ngày củamình."

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bên cạnh những kết quả đáng mừng thì việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nhất là trao quyền phụ nữ tham gia quản lý khủng hoảng cùng còn những bất cập, vì thế Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần hoàn thiện khuôn khổ chính sách pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền phụ nữ, bảo vệ lợi ích chính đáng của phụ nữ trong xã hội, nhất là trong tình hình khủng hoảng y tế toàn cầu, thiên tai trong xã hội. Cần quan tâm và tăng cường nguồn lực nhằm thực hiện bình đẳng giới trong xã hội, đặc biệt các hoạt động nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến đối với phụ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong việc xây dựng và hoạch định chính sách, nâng cao năng lực lên tầm cao mới.

"Cần tăng cường các hoạt động nghị viện, lập pháp, giám sát hỗ trợ nâng cao năng lực của phụ nữ sẵn sàng ứng phó với đại dịch và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các tình huống khẩn cấp; tăng cường sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội, nhất là nam giới trong việc thực hiện bình đẳng giới, triển khai các sáng kiến quản lý khủng hoảng; tiếp tục mở rộng hợp tác đa phương trên kênh lập pháp và hành pháp, góp phần nâng cao nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt thực hiện bình đẳng giới hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.", chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.



Hội nghị Thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới diễn ra trước Hội nghị Thượng đỉnh các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 19-20/8. Những kết quả của Hội nghị nữ Chủ tịch Quốc hội lần thứ 13 sẽ được đưa vào nội dung nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh các Chủ tịch Quốc hội thế giới về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái./.