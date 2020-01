Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre đồng khởi

Tối 16/1, tại Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre đồng khởi (17/1/1960-17/1/2020), 100 năm ngày sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ tướng Nguyễn Thị Định 15/3/1920-15/3/2020).

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngân nhấn mạnh, trong giây phút xúc động, thiêng liêng này, mỗi chúng ta lại càng ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết về trách nhiệm to lớn của mình trong việc gìn giữ và phát huy mạnh mẽ truyền thống dân tộc để đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước của ngày hôm nay, sao cho xứng đáng với truyền thống, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ.

Những năm 1954-1959, khi Chính quyền Mỹ - Diệm ra sức phá hoại Hiệp định Geneve thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, với những thủ đoạn tàn bạo, dã man gây ra tổn thất nặng nề cho cách mạng miền Nam.

Trước tình hình ấy, để đưa cách mạng miền Nam tiến lên, tháng 1 năm 1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khóa II đã họp Hội nghị lần thứ 15 và khẳng định: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân… lấy sức mạnh quần chúng nhân dân, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Đảng bộ Bến Tre đã lãnh đạo quân và dân Bến Tre quán triệt đầy đủ, vận dụng linh hoạt các phương thức đấu tranh của Đảng phù hợp thực tiễn địa phương; vận dụng tài tình ba mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh vận); tổ chức “tản cư ngược” nhằm đấu tranh gây sức ép buộc địch phải rút quân. Đặc biệt, phương thức tiến công kết hợp “hai chân, ba mũi” được thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả, hình thành nên “Đội quân tóc dài” được tổ chức chặt chẽ.

Tuy không có một tấc sắt trong tay, nhưng “Đội quân tóc dài” có sức mạnh phi thường, sử dụng phương pháp đấu tranh trực diện bằng lý lẽ và tình cảm, triển khai có hiệu quả cả ba mũi giáp công chính trị, quân sự và vũ trang, đấu tranh phá “ấp chiến lược”, chống hành quân càn quét, chống dồn dân, bắt lính của chính quyền Sài Gòn, thực hiện công tác địch vận làm tan rã hàng ngũ của chúng.

Đông đảo đại biểu và bà con tham gia lễ kỷ niệm.

Đây là một binh chủng đặc biệt trong đấu tranh chính trị với địch một cách sáng tạo, độc đáo của Bến Tre, của đồng bào miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ. “Đội quân tóc dài” là biểu tượng sinh động của truyền thống toàn dân đánh giặc, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của dân tộc ta. Phong trào này phát triển mạnh mẽ, rộng khắp làm kẻ thù phải khiếp sợ.

Cùng với kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Nữ tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Định, là người con ưu tú của Bến Tre, quê hương Đồng khởi anh hùng.

Trong suốt quãng đời hoạt động cách mạng với tình yêu nước vô bờ bến, với tấm lòng, niềm tin sắt son vào Đảng, vào Bác Hồ kính yêu, bà Nguyễn Thị Định đã có nhiều đóng góp nổi bật và cống hiến lớn lao vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là linh hồn của cuộc Đồng khởi năm 1960, bà Ba Định đã cùng với Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre có nhiều sáng tạo trong chiến lược đấu tranh, làm nên thắng lợi của phong trào Đồng Khởi thần kỳ, tạo bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, làm thay đổi cục diện, trở thành biểu tượng tiêu biểu cho phong trào đấu tranh cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, ôn lại truyền thống kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nữ tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Định chúng ta càng tự hào về truyền thống cách mạng, của lớp người đi trước.

Tinh thần Đồng khởi đã trở thành truyền thống bất khuất, thấm sâu vào máu thịt, trở thành ý chí, quyết tâm, niềm tin của mỗi người dân; đồng thời, đã được phát huy mạnh mẽ trong hơn 30 năm đổi mới và phát triển đất nước, góp phần quan trọng trong những thành tựu to lớn mà nước ta đã đạt được: Diện mạo đất nước đã có nhiều đổi thay, tiềm lực, quy mô nền kinh tế tăng lên; phát triển kinh tế luôn được chú trọng đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; cơ đồ, vị thế của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Trong tiến trình chung của đất nước, Bến Tre cũng có sự vươn lên, chuyển mình, thay da, đổi thịt từ mảnh đất ba dãy cù lao, bị chia cắt, nay đã trở thành một vùng đất thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, bạn bè trong nước và thế giới.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre đồng khởi, 100 năm ngày sinh anh hùng lực lượn vũ trang nhân dân nữ tướng Nguyễn Thị Định diễn ra tối 16/1.

"Trong giây phút xúc động, thiêng liêng này, mỗi chúng ta lại càng ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết về trách nhiệm to lớn của mình trong việc gìn giữ và phát huy mạnh mẽ truyền thống dân tộc để đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước của ngày hôm nay, sao cho xứng đáng với truyền thống, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

"Với tinh thần đó, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề nghị toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần Đồng khởi, giá trị Đồng khởi nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, nhạy bén, vận dụng sáng tạo, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII, hướng tới Đại hội XIII, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, làm cho quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dạy của Bác Hồ kính yêu", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre, luôn giữ gìn và nỗ lực phát huy tinh thần, giá trị Đồng khởi, liên tục phát động phong trào thi đua Đồng khởi mới để xây dựng, phát triển quê hương và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, so với bình diện chung của khu vực và cả nước thì còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Do vậy, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bến Tre trong thời gian tới cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần Đồng khởi năm xưa, đẩy mạnh một cách toàn diện phong trào Đồng khởi mới; phải quyết liệt hơn nữa, phát huy tốt hơn mọi nguồn lực, xung lực để phát triển.

Muốn có được điều đó Đảng bộ Bến Tre phải thường xuyên chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa Đảng với dân, quân với dân, đoàn kết rộng rãi tất cả các tầng lớp trong xã hội, các tôn giáo, các thành phần dân tộc; phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Trung ương để xây dựng cho địa phương một tầm nhìn chiến lược phát triển lâu dài, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội để mọi người dân đều được hưởng thành quả của phát triển kinh tế và “không để ai bị bỏ lại phía sau”;

Ý Đảng hợp lòng dân, trên dưới đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng, tạo ra sức mạnh to lớn, hướng đến mục tiêu bứt phá mà Đảng bộ đã đề ra, đó là vươn lên ngang bằng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng và mong muốn rằng, Bến Tre - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, người dân cần cù, sáng tạo, nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.