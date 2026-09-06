Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, đúng 7h15 sáng nay, ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 - 11/9/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Tham gia Đoàn chính thức có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ và Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cùng tham gia Đoàn.

Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc sau 5 năm. Đối với Mông Cổ, là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm kể từ năm 2003.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các định hướng, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao với hai đối tác; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên thăm chính thức hai nước trên cương vị Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương và vai trò quan trọng của kênh nghị viện trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ; nhấn mạnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, mong muốn có sự đồng hành, hỗ trợ toàn diện, sâu rộng, kịp thời, hiệu quả từ bạn bè quốc tế, đặc biệt là Đối tác Chiến lược toàn diện Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Mông Cổ.