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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ

Thứ Năm, 17:54, 03/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 - 11/9/2026.

chu tich quoc hoi tran thanh man va phu nhan se tham chinh thuc han quoc, mong co hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn QuốcMông Cổ từ ngày 6 - 11/9/2026.

Lê Tuyết/VOV
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