Cải chính

Chủ tịch Quốc hội: Mỗi quyết sách phải có tính khả thi, tầm nhìn dài hạn

Thứ Năm, 12:18, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 sáng 28/5, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, "đúng, trúng, kịp thời", có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng 2 con số.

Biến quyết tâm chính trị của Đảng thành cơ chế, chính sách của chính quyền địa phương

Nhất trí với những nội dung các tham luận đã nêu ra tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn; bám sát thực tiễn, ngày càng gần dân, sát dân; phát huy tốt vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

HĐND các địa phương đã chủ động, trách nhiệm cao trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn tổ chức, rà soát cơ chế vận hành, ban hành nhiều nghị quyết đảm bảo bộ máy chính quyền hoạt động liên tục, thông suốt. Kết quả bước đầu cho thấy chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương là đúng đắn, phù hợp thực tiễn và xu thế phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cùng với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, HĐND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Mối quan hệ hướng dẫn, giám sát, đồng hành giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND cấp tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, trên tinh thần Quốc hội mạnh thì HĐND phải mạnh, tạo nên một hệ thống cơ quan dân cử thống nhất, đồng bộ.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đổi mới và các kết quả nổi bật của HĐND các tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ 2021-2026 và những tháng đầu nhiệm kỳ 2026-2031. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. HĐND các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

"HĐND các cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, đây là nhân tố quyết định. Hoạt động của HĐND chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị của Đảng thành cơ chế, chính sách của chính quyền địa phương. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đổi mới tổ chức chính quyền địa phương và phát huy dân chủ XHCN. Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đối với hoạt động của HĐND", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức sáng 28/5.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, "đúng, trúng, kịp thời", có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số.

HĐND cần tập trung vào các lĩnh vực then chốt như phát triển hạ tầng chiến lược; khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; kinh tế tuần hoàn; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách hành chính; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, cần tiếp tục chủ động đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng và liên kết vùng.

Tăng cường tương tác số giữa đại biểu HĐND với người dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, HĐND giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm như: về đất đai, môi trường, cải cách hành chính, đầu tư công; thực hiện thật tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng; nâng cao hơn nữa chất lượng chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, tăng cường tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát; gắn giám sát với đánh giá hiệu quả thực thi chính sách và trách nhiệm công vụ. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo động lực đổi mới sáng tạo trong bộ máy chính quyền địa phương.

HĐND đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa Quốc hội với HĐND các cấp; ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý, điều hành, giám sát và phân tích chính sách; tăng cường tương tác số giữa đại biểu HĐND với người dân; nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động. Phấn đấu xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh mô hình chuyển đổi số của HĐND TP Hà Nội; đồng thời giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chuyển giao 28 chuyên đề trong chương trình Bình dân học vụ số của Quốc hội cho HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu HĐND, cán bộ tham mưu giúp việc của HĐND, chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, uy tín. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, nhất là kỹ năng giám sát, thẩm tra, phản biện chính sách, ứng dụng công nghệ số, kỹ năng tiếp xúc cử tri và xử lý tình huống thực tiễn. Đồng thời có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan của HĐND.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch Quốc hội.

Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng, phải xây dựng chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân; bộ máy phải tinh gọn nhưng hiệu lực, hiệu quả hơn; phân cấp phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tinh thần đó phải tiếp tục được quán triệt sâu sắc trong tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chặng đường vừa qua của đất nước đã chứng minh, khi hành động bằng tư duy đổi mới, bằng tinh thần vì dân và ý chí quyết tâm cao, sẽ tạo nên những kết quả vượt bậc; tin tưởng rằng HĐND các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của HĐND.

Lê Tuyết/VOV
Tag: bế mạc hội nghị HĐND toàn quốc Chủ tịch Quốc hội quyết sách tăng trưởng 2 con số
VOV.VN - Sáng nay 26/2, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tới 34 điểm cầu ở các tỉnh, thành.

VOV.VN - Sáng nay 26/2, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tới 34 điểm cầu ở các tỉnh, thành.

VOV.VN - Ngày mai (15/11), tại Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Hội nghị Toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - Ngày mai (15/11), tại Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Hội nghị Toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - "Trong khi chưa thể đổi mới được tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn thì cần mạnh mẽ đổi mới tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị giống như các nơi đã và đang thí điểm hiệu quả.

VOV.VN - "Trong khi chưa thể đổi mới được tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn thì cần mạnh mẽ đổi mới tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị giống như các nơi đã và đang thí điểm hiệu quả.

