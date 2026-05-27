Hội nghị HĐND toàn quốc được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 33 điểm cầu

Thứ Tư, 17:53, 27/05/2026
VOV.VN - Sáng 28/5, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 33 tỉnh, thành phố.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình tổ chức và hoạt động những tháng đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031; tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của HĐND; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp góp phần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 với phương châm: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự quan tâm, đồng thuận của cử tri, các tầng lớp Nhân dân đối với hoạt động của HĐND.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh với Ủy ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội, Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: quochoi.vn

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc Hội nghị; lãnh đạo thành phố Hà Nội phát biểu chào mừng. Tiếp đó, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình tổ chức và hoạt động những tháng đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và xem Phim phóng sự “HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KIẾN TẠO, PHÁT TRIỂN - ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÂN DÂN”.

Sau bài phát biểu của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Thường trực HĐND một số địa phương sẽ trình bày tham luận với các chủ đề: Kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội; Vai trò của HĐND thành phố Đồng Nai trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đạt mức tăng trưởng hai con số; Vai trò của HĐND thành phố Cần Thơ trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước đối với bộ máy chính quyền hai cấp; Những kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và văn bản của HĐND cấp cơ sở.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kiểm tra Triển lãm ảnh được trưng bày tại Hội nghị. Ảnh: daibieunhandan.vn

Tại Hội nghị còn có phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu kết luận Hội nghị.

Trước đó, sáng ngày 27/5/2026, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội… đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị.

Tối 27/5/2026, trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tham dự Chương trình Tinh hoa Đạo học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026).

Ngọc Vũ/VOV.VN
Tag: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hội nghị Hội đồng nhân dân phương hướng nhiệm vụ trực tiếp trực tuyến điểm cầu hoạt động của HĐND
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Sáng nay 26/2, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tới 34 điểm cầu ở các tỉnh, thành.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND

VOV.VN - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 diễn ra ngày 21/2 tại Quảng Ninh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bangkok tiếp tục chương trình thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Chiều nay (27/05) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới Sân bay Quốc tế Don Mueng, tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Thái Lan.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam - Thái Lan tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

