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Chủ tịch Quốc hội: Pháp luật phải rõ hơn, đồng bộ hơn, dễ thực hiện hơn

Thứ Năm, 15:55, 03/09/2026
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VOV.VN - Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay (3/9), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quán triệt một tinh thần xuyên suốt, nhất quán: Khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm; thời gian gấp nhưng kỷ luật không được lỏng; phân công rõ thì trách nhiệm phải đến cùng.

Phiên họp cao điểm về lập pháp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI vừa kết thúc tốt đẹp, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật và 7 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội.

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Phiên khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực rất lớn của các cơ quan. Ngay sau Kỳ họp, vừa phải khẩn trương hoàn thiện các luật, nghị quyết để công bố đúng thời hạn, vừa chuẩn bị một khối lượng lớn hồ sơ cho Phiên họp này.

Đến thời điểm này, Chủ tịch Quốc hội đã ký cơ bản các luật, nghị quyết của Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Nhiều cơ quan, đơn vị đã làm việc cả trong những ngày lễ. Đây là tinh thần cần tiếp tục phát huy trong giai đoạn cao điểm từ nay đến Kỳ họp thứ 2.

Phiên họp tháng 9 được tổ chức thành 2 đợt, kéo dài gần 6 ngày, xem xét hơn 40 nội dung. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là phiên họp cao điểm về lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp, rất quan trọng cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao vào 3 yêu cầu lớn về công tác lập pháp: phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 31/41 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2; nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến hoạt động của bộ máy nhà nước, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Việc tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất là để làm tốt hơn, không phải chỉ để khép lại một kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, khối lượng rất lớn, thời gian rất gấp, nhưng không vì tiến độ mà hạ chuẩn chất lượng. Các cơ quan trình phải chuẩn bị hồ sơ thật kỹ, bảo đảm vững chắc về chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn; chính sách phải rõ, khả thi, giải quyết đúng vấn đề của thực tiễn. Kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lĩnh vực; không tạo thêm thủ tục, chi phí, không đẩy khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan thẩm tra phải phát huy cao nhất tính độc lập, chủ động, phản biện và trách nhiệm; không chỉ nêu vấn đề mà phải đề xuất phương án xử lý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận những vấn đề lớn, những nội dung còn ý kiến khác nhau, những điểm có thể tạo ra chuyển biến thực chất.

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Các đại biểu tham dự phiên họp.

“Tinh thần là pháp luật phải rõ hơn, đồng bộ hơn, dễ thực hiện hơn; phải tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển. Phải siết chặt kỷ luật lập pháp và kỷ luật chuẩn bị Kỳ họp. Khi xem xét Chương trình lập pháp năm 2027, tôi đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những vấn đề cấp thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đăng ký vào Chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án, xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng; khắc phục tình trạng đăng ký nhiều, nhưng sau đó xin lùi, xin rút, làm ảnh hưởng chương trình chung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc các bộ, ngành đăng ký rồi lại xin hoãn hoặc rút gây ảnh hưởng chương trình chung.Phải quyết liệt, quyết tâm thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, ách tắc, để đất nước phát triển trong điều kiện mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cho biết Kỳ họp thứ 2 dự kiến xem xét gần 60 nội dung với nhiều vấn đề rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp ngay từ đầu; chỉ đưa vào chương trình những nội dung thực sự đủ điều kiện. Không để hồ sơ gửi chậm, tài liệu muộn, bổ sung nội dung sát kỳ họp hoặc trong kỳ họp. Bởi lẽ, Quốc hội quyết định những vấn đề hệ trọng, có tác động lâu dài thì đại biểu phải có đủ thời gian, đủ thông tin và đủ cơ sở để xem xét, quyết định với chất lượng cao nhất.

Nhấn mạnh khối lượng công việc càng lớn càng phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, đề cao trách nhiệm đến cùng, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất phải thực chất, nhằm rút ra những cách làm tốt để tiếp tục phát huy, chuẩn hóa; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, phải nói thẳng, nói thật. Tổng kết là để làm tốt hơn, không phải chỉ để khép lại một kỳ họp.

Lê Tuyết/VOV
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