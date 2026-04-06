中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhậm chức: Nói đi đôi với làm, quyết liệt hành động

Thứ Hai, 11:29, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

>> Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

>> Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

Sáng 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa XVI tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ theo quy định.

Phát biểu nhậm chức sau khi tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn cử tri thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng bầu ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

“Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và Nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ tại Kỳ họp thứ Nhất

Trong giờ phút trang nghiêm này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; xin tri ân các vị lãnh đạo tiền bối, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm;  cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, cử tri, Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân, bạn bè quốc tế đã giúp đỡ, chia sẻ, để đất nước Việt Nam tự tin, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt; vui mừng về những thành tựu Quốc hội đạt được trong 80 năm qua nhưng trách nhiệm của Quốc hội là hết sức nặng nề, nhưng cũng vô cùng vẻ vang.

Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch Quốc hội nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Cùng với đó nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, góp ý, ủng hộ các hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả; rất mong cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, các vị chức sắc tôn giáo, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ để Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngọc Thành/VOV.VN
Tag: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Kỳ họp thứ nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội