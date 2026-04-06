Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Sáng 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa XVI tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới.

Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội vừa được đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ theo quy định.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê quán ở TP Cần Thơ; là Tiến sĩ kinh tế, cử nhân khoa học; cử nhân lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Tóm tắt quá trình công tác

- 7/1979 - 12/1987: công tác tại Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, giữ các vị trí công tác: Cán bộ Ban trường học; Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn; Phó Bí thư Thường trực, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 25 tháng 8 năm 1982 (dự bị) và chính thức vào ngày 25 tháng 8 năm 1983.

- 1/1988 - 12/2010: công tác tại Tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ các vị trí công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ; Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;

- 1/2011 - 4/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, khóa XIII; Bí thư Thành ủy; Phó Bí thư, Bí thư Đảng đoàn; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV thành phố Cần Thơ.

- 5/2021 - 5/2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, khóa XV; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội; Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam -Lào; Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu giang nay là thành phố Cần Thơ.

- 5/2024 - 22/01/2026: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Từ 23/01/2026 - 3/2026: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI

- Ngày 6/4/2026: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010, năm 2017), hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

