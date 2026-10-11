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Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường giao lưu giữa các đoàn thể nhân dân Việt-Trung

Chủ Nhật, 17:29, 11/10/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong việc củng cố nền tảng dân ý.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều nay (11/10), tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời chúc mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (01/10/1949 - 01/10/2026) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn của Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển, thịnh vượng chung của khu vực, thế giới.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn của Việt Nam, thể hiện sức sống mãnh liệt và tương lai tươi sáng của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và khẳng định ủng hộ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bày tỏ trân trọng chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh hoan nghênh và đánh giá chuyến thăm quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao và phương hướng “6 hơn”, cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến.

Tại cuộc hội kiến, hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, tổ chức Mặt trận, Chính hiệp hai nước ngày càng sâu sắc, tin cậy; hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều đột phá mới; giao lưu nhân dân sôi động, phong phú.

Để củng cố hơn nữa ba nền tảng chính trị, vật chất, xã hội của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, ủng hộ sự nghiệp phát triển và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên tăng cường triển khai hiệu quả hợp tác về kinh tế - thương mại, đầu tư, tăng cường gắn kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, trọng tâm là đẩy nhanh hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước và liên vận quốc tế; mở cửa hơn nữa thị trường cho nông sản Việt Nam; tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa về khoa học công nghệ, triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Việt - Trung. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong việc củng cố nền tảng dân ý; tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các đoàn thể nhân dân hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền hữu nghị về quan hệ Việt - Trung.

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Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy đồng bộ hợp tác trên tất cả các kênh, các cấp.

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy đồng bộ hợp tác trên tất cả các kênh, các cấp, triển khai tốt các kế hoạch trao đổi cấp cao; phát huy tốt các cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao - quốc phòng - công an và Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và kinh nghiệm về xây dựng đảng và quản trị đất nước.

Đẩy mạnh hơn nữa kết nối chiến lược phát triển chất lượng cao giữa hai nước, đẩy nhanh các dự án đường sắt kết nối hai nước; thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh sớm đạt tiến triển cụ thể.

Chủ tịch Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhập khẩu hơn nữa hàng nông sản của Việt Nam và ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh bày tỏ trân trọng những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với hợp tác hữu nghị giữa Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc coi trọng và ủng hộ giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; đề nghị hai bên triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân như Hành trình đỏ; tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Trung - Việt, mở rộng hợp tác về du lịch, giáo dục, văn hóa, giai lưu địa phương.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công APEC 2026 và 2027; kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển và khu vực.

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Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Trưa nay, 11/10 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Lê Tuyết/VOV
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