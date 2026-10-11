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Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chủ Nhật, 11:51, 11/10/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là một sự kiện đối ngoại rất quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Trưa nay, 11/10 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

chu tich quoc hoi den thu do bac kinh, bat dau chuyen tham chinh thuc trung quoc hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Thủ đô Bắc Kinh.

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Trung Quốc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh, Phó Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tống Nhuệ, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Văn phòng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Thẩm Triết Dật.

Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

chu tich quoc hoi den thu do bac kinh, bat dau chuyen tham chinh thuc trung quoc hinh anh 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là một sự kiện đối ngoại rất quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

chu tich quoc hoi den thu do bac kinh, bat dau chuyen tham chinh thuc trung quoc hinh anh 3
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là một sự kiện đối ngoại rất quan trọng.

Trên nền tảng kết quả hợp tác thời gian qua, hai bên có điều kiện tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển; tăng cường phối hợp giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và cơ quan dân cử địa phương; đồng thời phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Trong đó, hợp tác về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày 8/4/2024.

Điểm nổi bật của Thỏa thuận là việc thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện song phương ở cấp cao nhất, do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đứng đầu. Đây là bước phát triển mới, tạo khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài, có tính thể chế, góp phần nâng tầm quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, tương xứng với mức độ phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.

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Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác năm 2024, các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc được triển khai tích cực. Hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thúc đẩy hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và cơ quan dân cử địa phương.

Tại chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Phiên họp này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế này, thúc đẩy hợp tác nghị viện phát triển sâu rộng, thiết thực hơn.

chu tich quoc hoi den thu do bac kinh, bat dau chuyen tham chinh thuc trung quoc hinh anh 5

Dự kiến trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc; tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc…

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ Hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc; thăm và trao đổi về hoạt động của điểm lập pháp Nam Ma Phòng; thăm, trò chuyện với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Lê Tuyết/VOV
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