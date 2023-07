Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Thừa Thiên Huế

Tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thỉnh chuông tháp chuông Hòa Bình. Dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, trước anh linh của 2.000 anh hùng liệt sĩ của mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm.

Đứng trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn và sự cống hiến của các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên trong đoàn công tác nguyện luôn nỗ lực hết mình tiếp nối truyền thống vẻ vang, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và của dân tộc; không ngừng tìm tòi đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khát vọng của các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Minh Lực, gia đình thờ cúng liệt sĩ Tôn Thất Cảnh là Anh Hùng Lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, Chính trị viên đầu tiên của Công An Thừa Thiên Huế. Ông Tôn Thất Cảnh có 2 con là liệt sĩ, cả 3 cha con hy sinh vào 1947. Vợ là bà Nguyễn Thị Trân - Mẹ VNAH. Gia đình được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng "Một nhà Trung nghĩa - Muôn thưở thơm danh" được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng HCM.

Chủ tịch Quốc hội cũng tới thăm, tặng quà bệnh binh Trần Bá Lưu, bệnh binh 71%, đi B bảo vệ Khu ủy Khu 5, giải phóng miền Nam sân bay Đà Nẵng, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào 10 tại 3 miền Bắc - Trung - Nam Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi bệnh binh Trần Bá Lưu

Tại các gia đình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi, cho biết Đảng và Nhà nước ta luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã không tiếc máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc; luôn thực hiện tốt nhất công tác đền ơn đáp nghĩa. Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác mong các gia đình kế tiếp truyền thống cách mạng, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.