Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa của dân tộc

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có tốc độ phát triển rất nhanh, từ khoảng 100.000 người năm 2015 lên gần 400.000 người hiện nay, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Hàn Quốc. Thành phần cộng đồng ngày càng đa dạng gồm cô dâu kết hôn đa văn hóa, lao động phổ thông, thực tập sinh, du học sinh, cùng lực lượng đông đảo các nhà khoa học, giáo sư, chuyên gia công nghệ và doanh nhân.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh luôn một lòng hướng về Tổ quốc, bày tỏ tự hào trước sự phát triển vững mạnh và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng kiến nghị: "Nhằm phát huy nguồn lực tri thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào, chúng tôi cũng rất mong Quốc hội có ban hành thêm những chính sách, cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút và khuyến khích các chuyên gia, các nhà khoa học công nghệ cao, các doanh nhân kiều bào tại Hàn Quốc tham gia vào việc chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển các ngành trọng điểm của đất nước".

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho bà con.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ chính trị, thương mại, đầu tư, văn hóa, quốc phòng, an ninh giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp; cho biết, trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã đăng ký làm việc và bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán, các hội đoàn và bà con trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư từ Hàn Quốc, Việt Nam cần tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu là tạo ra mô hình hợp tác trong đó Hàn Quốc cung cấp nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, còn Việt Nam phát huy lợi thế về địa điểm sản xuất, nguồn nhân lực và thị trường, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng có sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc xây dựng công nghệ, chuỗi cung ứng, thị trường và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành những trọng tâm của ngoại giao nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán, các hội đoàn và bà con trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, đóng góp tích cực cho sở tại cũng như luôn hướng về quê hương, đất nước, đây là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có quy mô lớn, có vị trí ngày càng quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị: "Tới đây, Đại sứ quán cũng phải tiếp tục theo dõi 24/7 đường dây nóng để cộng đồng người Việt có phản ánh những vấn đề liên quan để kịp thời xử lý. Vấn đề thứ hai là tổ chức các sự kiện, lễ hội truyền thống của Việt Nam tại Hàn Quốc để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Vấn đề thứ ba, tôi cũng đề nghị các đồng chí đi sâu, đi sát, có một hệ thống đến từng gia đình, từng người để làm sao tạo điều kiện giúp đỡ cho cộng đồng người Việt yên tâm sinh sống tại đây".

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Liên quan tới các vấn đề được cộng đồng quan tâm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài", trong đó giao Chính phủ và Quốc hội nghiên cứu, ban hành những chính sách, quy định cụ thể đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Do vậy, những ý kiến, kiến nghị được cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc nêu ra trong dịp này sẽ là những thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời, cộng đồng cần tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em trong các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.