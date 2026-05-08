Chủ tịch Quốc hội: Tòa án là “người cầm lái” bảo đảm công bằng, minh bạch

Trước khi bắt đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn giám sát đã thăm Trung tâm giám sát và điều hành tòa án nhân dân.

Quang cảnh Trung tâm giám sát và điều hành tòa án nhân dân

Trung tâm Giám sát và Điều hành hoạt động Tòa án nhân dân được xem là "bộ não số" của ngành Tòa án, hỗ trợ tổng hợp - phân tích - hiển thị thông tin theo thời gian thực, phục vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án các cấp.

Sau khi nghe trình bày các hoạt động của Trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng, cho rằng tòa án là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, nói đến Tòa án là nói đến ý nghĩa thiêng liêng của công lý, công bằng - sự liêm chính, công minh - niềm tin và chỗ dựa của Nhân dân. Đây là niềm tự hào, cũng là trách nhiệm rất lớn của ngành Tòa án nhân dân đối với đất nước.

“Tòa án không trực tiếp tạo ra lợi nhuận, nhưng Tòa án tạo ra sự an tâm. Mà trong kinh tế, "an tâm" chính là nền tảng của mọi quyết định đầu tư và phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nếu Viện kiểm sát đóng vai trò "người canh gác" tính thượng tôn pháp luật, thì Tòa án chính là "người cầm lái" trong việc đảm bảo sự công bằng và minh bạch - 2 yếu tố tiên quyết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chủ tịch Quốc hội thông báo 4 nội dung chính mà Đoàn giám sát sẽ làm việc, đó là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương của TAND tối cao khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 366, ngày 30/82025 và Kết luận số 12, ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị.

Làm hiệu quả, làm đến cùng, đo đếm được kết quả

Sau khi nghe báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Đoàn Kiểm tra ghi nhận công tác quán triệt, triển khai nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ: Đảng ủy TAND tối cao đã tổ chức 10 hội nghị quán triệt lớn, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành tham gia. Việc lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, quy mô lớn: đã tinh gọn từ 4 cấp xuống còn 3 cấp; kết thúc hoạt động 693 TAND cấp huyện, tổ chức lại thành 355 TAND khu vực; hợp nhất 63 TAND cấp tỉnh thành 34 đơn vị, đây là một trong những thành công trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sắp xếp bộ máy lớn nhất trong hệ thống tư pháp.

Công tác tham mưu chiến lược và hoàn thiện thể chế có khối lượng lớn, phạm vi rộng; ban hành nhiều văn bản về chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, chiến lược dữ liệu, chữ ký số, phần mềm quản lý nghiệp vụ, cập nhật dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, an toàn thông tin và thủ tục tố tụng trên môi trường số, thể hiện quyết tâm xây dựng Tòa án điện tử của Đảng ủy TAND tối cao.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành Tòa án. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, trong thời gian tới, ngành Tòa án phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương đột phá để phát triển đất nước.

Thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về cải cách tư pháp và đổi mới xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngành cần thực hiện đầy đủ 7 luật, 2 nghị quyết của Quốc hội khóa 15 đã ban hành và 5 Pháp lệnh, 9 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ đã ban hành liên quan đến tòa án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới không chỉ là làm nhiều, mà phải làm hiệu quả, làm đến cùng đo đếm được kết quả, ngành Tòa án tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp - đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành Tòa án, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp. Đánh giá toàn diện mô hình Tòa án nhân dân 3 cấp bằng chỉ số cụ thể, như: án tồn, án quá hạn, chất lượng xét xử, thời gian giải quyết, mức độ hài lòng của người dân. Cần lượng hóa đóng góp của Tòa án đối với phát triển kinh tế, có thể thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, phá sản, bảo vệ quyền sở hữu, cải thiện môi trường đầu tư".

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với hoạt động xét xử: không chỉ có phần mềm, mà phải đạt được mục tiêu giảm thời gian, tăng minh bạch, nâng cao chất lượng. Siết chặt đánh giá cán bộ theo sản phẩm công việc, gắn với kết quả xét xử, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu. Làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, để không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của Tòa án trong nước, nhất là trong xét xử, giải quyết những vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài, có tính quốc tế và tham gia tích cực vào nền tư pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, Tòa án nhân dân tiếp tục có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới, thực sự trở thành biểu tượng của công lý, công bằng, của niềm tin và lẽ phải - là “pháo đài” chính trị - pháp lý vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.