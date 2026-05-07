Chủ tịch Quốc hội: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là "tổng kiểm kê thể chế"

Thứ Năm, 17:41, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 7/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

 

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. 

Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong thời gian rất ngắn, đã triển khai được khối lượng công việc lớn, đó là ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện; Tổ chức các hội nghị tập huấn trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm thống nhất nhận thức và cách làm; Bước đầu hình thành hệ thống dữ liệu, nền tảng công nghệ phục vụ công tác rà soát; Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tạo sự quan tâm, đồng thuận bước đầu trong toàn hệ thống.

Cho ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp thực hiện, kết quả rà soát là tiêu chí thể hiện năng lực lãnh đạo; không để kinh phí và công nghệ là điểm nghẽn của công tác rà soát.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần có kế hoạch truyền thông, để xã hội, người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, đảng viên nhận thức, đánh giá đúng vị trí, vai trò của việc tổng rà soát lần này: "Tôi đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan như Ban Tuyên giáo, Dân vận, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, VTV, VOV, các cơ quan truyền thông, xây dựng kế hoạch để quán triệt sâu rộng hơn về tổng rà soát lần này. Truyền thông không chỉ đưa tin về tiến độ mà phải làm cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ được ý nghĩa, cùng phát hiện, cùng kiến nghị xử lý những quy định đang cản trở sự phát triển, làm phát sinh chi phí của xã hội, gây khó khăn trong tổ chức thi hành pháp luật".

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng: "Trong quá trình rà soát này, thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Chỉ đạo nhưng luôn phải bám sát, nắm chắc tư tưởng và kiên trì thực hiện chủ trương là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Lần này cũng phải rà soát theo đổi mới tư duy xây dựng pháp luật".

Tránh tuyệt đối tình trạng "báo cáo đẹp, kết quả chung chung"

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá công tác tổng rà soát đã được triển khai đúng hướng, thực chất và đi vào chiều sâu; nhấn mạnh, đây là công việc rất quan trọng, là đợt tổng rà soát lớn nhất, lần đầu tiên làm, để triển khai kết luận số 09 của Bộ Chính trị và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất: để phục vụ hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật căn cơ, đồng bộ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra; việc triển khai ở một số cơ quan, địa phương còn thiếu đồng đều; đặc biệt, nguy cơ lớn nhất là làm hình thức, rà soát theo "danh mục" mà chưa đi vào bản chất vấn đề.

"Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc "tổng kiểm kê thể chế", một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực, mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế; bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế, vốn đang là "nút thắt của nút thắt" trong phát triển", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị việc  rà soát phải gắn với yêu cầu phát triển, đồng thời phải trả lời được: Quy định nào đang cản trở phát triển? Quy định nào chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp? Không để thực trạng cuộc họp nào cũng nói là điểm nghẽn là thể chế nhưng lại không chỉ ra được nghẽn ở đâu; bảo đảm "đúng, trúng, thực chất", tránh tuyệt đối tình trạng "báo cáo đẹp, kết quả chung chung".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị. Tổ chức rà soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển, như: Phân cấp, phân quyền; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, địa phương bám sát các nội dung, yêu cầu và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phản ánh kịp thời với những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện. Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phải có đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận và trả lời, hướng dẫn cho các cơ quan, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thước đo khách quan nhất của chất lượng pháp luật là lấy ý kiến sâu, rộng người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức thi hành pháp luật về các khó khăn, vướng mắc của quy định pháp luật, bảo đảm kết quả tổng rà soát phải "đúng, trúng, thực chất". Quá trình rà soát phải bảo đảm khách quan, khoa học, cầu thị; không né tránh, mạnh dạn đề xuất sửa đổi những quy định không còn phù hợp, dù thuộc thẩm quyền hay lợi ích quản lý của cơ quan mình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo

Đối với việc rà soát các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính, dữ liệu số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả rà soát phải đi kèm kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tránh chung chung, hình thức, thiếu tính khả thi.

Cho rằng khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian rất gấp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhất, triển khai nhiệm vụ một cách nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến căn bản trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần tăng trưởng 2 con số phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Lê Tuyết/VOV
