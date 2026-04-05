Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo lời chúc an lành, hạnh phúc và được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội

Trò chuyện tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã nêu những kết quả nổi bật của kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua. Theo đó, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong nước cũng như thế giới, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp, năm 2025, tăng trưởng đạt 8,02%.

Quy mô nền kinh tế khoảng 514 USD, đứng thứ 32 nước trên thế giới. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.526 USD. Tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn 1,3%. Bộ máy chính quyền hai cấp đi vào hoạt động ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí không có vùng cấm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công cuộc đổi mới sau 40 năm của đất nước đạt được những thành tựu rất quan trọng, có sự góp sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có các tôn giáo, đặc biệt là Công giáo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, góp phần cho sự thành công của đất nước.

Công giáo Việt Nam đã góp phần vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, cũng như phòng chống các tệ nạn xã hội ở địa phương rất tốt. Đặc biệt, trong kỳ bầu cử vừa qua, hơn 7,8 triệu đồng bào công giáo trong cả nước đã tích cực đi bầu cử. Có 2 Linh mục trúng cử đại biểu Quốc hội, 12 Linh mục trúng cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam - Vatican đã chính thức được nâng lên là đại diện thường trú và Vatican đã bổ nhiệm Tổng Giám mục làm đại diện ở Việt Nam từ tháng 12 năm 2023; tin tưởng, với uy tín của Tổng Giám mục, các giám mục, linh mục, nam, nữ tu sĩ sẽ góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam, góp phần vào mối quan hệ giữa Tòa Việt Nam và Tòa thánh Vatican ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời mời Giáo hoàng Leo thăm chính thức Việt Nam, đây là thiện chí của Việt Nam, cũng là mong ước của cả Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày mai, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Một trong những mục tiêu lớn là tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động thuận lợi theo đúng pháp luật Việt Nam; phát huy các giá trị văn hóa, nguồn lực tôn giáo trong xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng nhân ngày lễ trọng của đồng bào công giáo; khẳng định, đồng bào công giáo vẫn đi theo định hướng năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đó là sống phúc âm giữa lòng dân tộc, theo lời giáo huấn của Đức Giáo hoàng, đó là người công giáo tốt và là người công dân tốt.

Đặc biệt, đồng bào công giáo đã tham gia công tác từ thiện trong xã hội, nhất là dịp đại dịch Covid, những hình ảnh của Giáo hội Công giáo, các linh mục, các tu sĩ đã để lại dấu ấn rất tích cực trong xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cảm ơn chính quyền các cấp của TP Hà Nội luôn tạo điều kiện để Giáo phận Hà Nội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; chia sẻ với niềm vui chung trước thành quả của đất nước; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để đóng góp phần mình trong công cuộc xây dựng đất nước.