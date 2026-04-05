Hiệu quả từ cải cách thủ tục hành chính ở Quảng Ninh

Với quyết tâm cải cách hành chính mạnh mẽ, tỉnh Quảng Ninh không ngừng nâng cao chất lượng vận hành trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Với quyết tâm cải cách hành chính mạnh mẽ, tỉnh Quảng Ninh không ngừng nâng cao chất lượng vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 66 ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và các công điện của Thủ tướng, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp.

Tính đến thời điểm hiện này, toàn tỉnh có 2.267 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.860 thủ tục, cấp xã 407 thủ tục. Về dịch vụ công trực tuyến toàn trình, có 1.772 thủ tục cấp tỉnh và 289 thủ tục cấp xã được cung cấp, tỷ lệ chung đạt trên 80%, thuộc nhóm cao của cả nước.

Riêng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình, cấp tỉnh đạt 94,7%, cấp xã đạt 93,6%. Những con số này phản ánh rõ kết quả thực chất trong triển khai cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay, trong thực hiện phân cấp, ủy quyền, Quảng Ninh là một trong những địa phương được giao thực hiện ở mức cao. Cụ thể, tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, lãnh đạo cấp phòng đã được ủy quyền phê duyệt nhiều thủ tục.

Hiện nay, trong thực hiện phân cấp, ủy quyền, Quảng Ninh là một trong những địa phương được giao thực hiện ở mức cao.

Ở cấp xã, một điểm mới đáng chú ý là người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả không phụ thuộc vào nơi cư trú, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

“Đơn cử như tại hai đặc khu Vân Đồn và Cô Tô, hiện đã bố trí 8 điểm tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính. Người dân có thể trực tiếp đến các điểm này để được tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử”, ông Nguyễn Mạnh Hiếu thông tin.

Hiện tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công từ tỉnh đến cơ sở. Hiện nay, 100% hồ sơ đã được số hóa đầu vào, đầu ra và xử lý trên môi trường điện tử.

Ông Bùi Hoàng Giang, Bí thư phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện địa phương đang triển khai các phần mềm trên thiết bị di động, giúp người dân dễ dàng truy cập và sử dụng dịch vụ công. Đối với công tác cải cách hành chính nội bộ, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được tăng cường.

“Tại phường Yên Tử, khoảng 98% công việc đã được xử lý theo quy trình trực tuyến toàn trình, thuộc nhóm cao trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc sử dụng chữ ký số cũng được triển khai đồng bộ, đạt gần 100% đối với các văn bản trong hoạt động quản lý, điều hành”, ông Giang chia sẻ.

Ở cấp xã, một điểm mới đáng chú ý là người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả không phụ thuộc vào nơi cư trú, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Ninh đã được kết nối đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép tái sử dụng thông tin, giảm giấy tờ, hạn chế việc cung cấp lại dữ liệu nhiều lần. Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng chính quyền số của tỉnh Quảng Ninh.