English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc

Thứ Hai, 18:11, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 07/9 tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Jang Dong Hyeok.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok khẳng định Đảng Sức mạnh Quốc dân luôn coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng đã ký tháng 10/2014; mong muốn hai bên thường xuyên giao lưu, tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả, thực chất các hiệp định và thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ hai nước. 

chu tich quoc hoi tran thanh man tiep chu tich Dang suc manh quoc dan han quoc hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Jang Dong Hyeok tại buổi tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; mong muốn cùng Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Jang Dong Hyeok đánh giá với cộng đồng hàng trăm ngàn người Việt Nam và người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc ở Hàn Quốc và Việt Nam, hai quốc gia có mối quan hệ đặc biệt và không thể tách rời, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, an ninh, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân. Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, mở rộng giao lưu thương mại và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Jang Dong Hyeok cũng bày tỏ ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị toàn thể Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) lần thứ 14 vào năm 2028.

Tán thành với những đánh giá và phương hướng thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy Chính phủ hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, hiệu quả và cùng có lợi; phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030; mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đầu tư tại Việt Nam; thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch; tăng cường thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và các tổ chức nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị Đảng Sức mạnh Quốc dân và Chủ tịch Jang Dong Hyeok tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng gần 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

* Một số hình tại tại buổi tiếp

chu tich quoc hoi tran thanh man tiep chu tich Dang suc manh quoc dan han quoc hinh anh 2
chu tich quoc hoi tran thanh man tiep chu tich Dang suc manh quoc dan han quoc hinh anh 3
chu tich quoc hoi tran thanh man tiep chu tich Dang suc manh quoc dan han quoc hinh anh 4
chu tich quoc hoi tran thanh man tiep chu tich Dang suc manh quoc dan han quoc hinh anh 5
chu tich quoc hoi tran thanh man tiep chu tich Dang suc manh quoc dan han quoc hinh anh 6
chu tich quoc hoi tran thanh man tiep chu tich Dang suc manh quoc dan han quoc hinh anh 7

 

Lê Tuyết/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

VOV.VN - Sáng 7/9, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

VOV.VN - Sáng 7/9, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong muốn Mạng lưới cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Các thành viên Mạng lưới luôn hướng về quê hương, đất nước, để xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành một nước có thu nhập trung bình cao.

Chủ tịch Quốc hội gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong muốn Mạng lưới cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Các thành viên Mạng lưới luôn hướng về quê hương, đất nước, để xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành một nước có thu nhập trung bình cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều nay 6/9, tại Thủ đô Seoul, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều nay 6/9, tại Thủ đô Seoul, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. 

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội