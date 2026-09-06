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Chủ tịch Quốc hội gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc

Chủ Nhật, 18:49, 06/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong muốn Mạng lưới cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Các thành viên Mạng lưới luôn hướng về quê hương, đất nước, để xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành một nước có thu nhập trung bình cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều nay (6/9 - giờ địa phương), tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) được đánh giá là cầu nối nguồn lực đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc.

Dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và lãnh đạo một số Bộ, ngành.

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Chủ tịch Quốc hội tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng đã trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ sinh học tiên tiến, về AI vật lý; cách Nhà nước tham gia tổ chức cũng như vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Kỹ sư Đỗ Văn Hướng chuyên thiết kế chip, Công ty ASICLAND đã đề xuất 3 cánh cửa giải pháp cho Việt Nam, đó là cánh cửa vào nghề, nơi các sinh viên bắt đầu được chạm vào những con chip thật, không phải là những con chip chỉ học trên lý thuyết.

“Cánh cửa đón người giỏi, để các chuyên gia đầu ngành từ khắp nơi trên thế giới chọn Việt Nam làm nơi dừng chân. Chúng ta cần có những chính sách visa nhanh, gọn; cần ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho các kiến trúc sư trưởng và chuyên gia hàng đầu; cần những chương trình cố vấn kết nối họ với những kỹ sư trong nước; từ đó xây dựng được môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế và đủ sức giữ chân họ ở lại”, anh Hướng đề xuất.

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Các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc

Cuối cùng là cánh cửa ra thế giới. Theo Kỹ sư Đỗ Văn Hướng, ba cánh cửa này không chỉ là ba việc tách rời, mà là một con đường liền mạch: từ việc đào tạo tốt sẽ tạo ra những người giỏi, người giỏi sẽ giữ chân các chuyên gia quốc tế và chính họ sẽ mở ra những cánh cửa hợp tác toàn cầu tiếp theo.         

Trao đổi với các thành viên của Mạng lưới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 57 về lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66 về xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật. Gần đây là Nghị quyết 23 về người Việt Nam ở nước ngoài.

Quốc hội cũng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng. Chính vì thế, trong  năm 2025 có nhiều luật, nghị quyết được ban hành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, thể chế của Việt Nam không còn là điểm nghẽn, mà điểm nghẽn là ở tổ chức thực thi pháp luật.

Nêu những thế mạnh của Hàn Quốc hội trong chiến lược phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Chủ tịch Quốc hội cho biết, định hướng của Việt Nam, đó là phát triển hạ tầng tính toán và dữ liệu nội địa; đầu tư siêu máy tính, trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng dữ liệu quốc gia, coi dữ liệu là yếu tố sống còn để vận hành AI.

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Các thành viên Mạng lưới, chuyên gia trao đổi với Chủ tịch Quốc hội

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước như Viettel, FPT nghiên cứu phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và các giải pháp AI phù hợp với văn hóa, pháp lý và đặc thù quản lý của Việt Nam.

Thúc đẩy chiến lược AI cho mọi người và giáo dục số mà hiện Việt Nam đang thực hiện chương trình “Bình dân học vụ số”; đưa chương trình giáo dục AI từ đào tạo phổ thông đến đại học, đến các chương trình đào tạo kỹ năng cho lực lượng lao động hiện tại; phổ cập các công cụ hỗ trợ trong việc ứng dụng AI cho các nhà quản lý, từ nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ để tăng năng suất quốc gia.

“Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình, biến trí tuệ của người ta thành trí tuệ của mình. Thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ, thương mại hóa công nghệ; từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Thứ ba, chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Đối với các ban, bộ, ngành Chính phủ sẽ cụ thể hóa ý kiến, sáng kiến của Mạng lưới Chuyên gia thành nhiệm vụ, chương trình, sản phẩm; bảo đảm đề xuất có đầu mối tiếp nhận, cơ chế triển khai, lộ trình thực hiện rõ ràng.

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Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành kiến tạo một khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi. Đặc biệt là lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thành viên luôn hướng về quê hương, đất nước, để xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành một nước có thu nhập trung bình cao, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tới năm 2045 trở thành nước thu nhập cao nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Trong chiều nay 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gặp một số người bạn yêu Việt Nam và một số tổ chức đang đầu tư tại Việt Nam.

Lê Tuyết/VOV
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