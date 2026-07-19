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Chủ tịch Quốc hội tri ân người có công, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chủ Nhật, 14:18, 19/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Long Đất, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ và thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 19/7, tri ân với những đóng góp của người có công, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh của Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, ở xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất có 30 thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bày tỏ xúc động khi lần thứ hai đến thăm các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao Ban Giám đốc trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo trung tâm ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sạch và đặc biệt đã rất quan tâm chăm sóc người có công, các thương binh, bệnh binh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện cả nước có 1,2 triệu liệt sĩ, 600.000 thương binh bệnh binh và 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra còn hàng triệu gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tham gia kháng chiến.

“Trong thời gian qua, công tác chăm lo cho người có công với nước, thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ được Đảng, Nhà nước xem đây là trọng tâm chính trị lớn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chăm lo cho người có công thương binh không chỉ là về vật chất, mà có ý nghĩa giá trị nhất là về mặt tinh thần cho thương binh, cho bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Mẹ VNAH Trần Thị Trinh

Chủ tịch Quốc hội thông tin, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được xem xét sửa đổi, bổ sung, trong đó mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, thời gian qua, ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước. Đặc biệt là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc làm này đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đưa các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi trở về với gia đình và quê hương, đáp ứng niềm mong đợi của các gia đình thân nhân liệt sĩ.  

“Trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Cục Người có công và thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, gia đình bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, đặc biệt đối với Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công tại Long Đất để giải quyết kịp thời các chế độ chính sách theo quy định. Thứ hai, tôi đề nghị tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, tạo việc làm để các gia đình chính sách ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tiếp tục khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ để hỗ trợ thiết bị y tế như xe lăn, máy trợ thính; tiếp tục rà soát để mua bảo hiểm y tế miễn phí cho người có công, thương binh, liệt sĩ theo quy định của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tu bổ các nghĩa trang để trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

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Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi tri ân với người có công

Bày tỏ xúc động và cảm kích những khó khăn về thể xác mà các thương binh, bệnh binh đã phải trải qua, Chủ tịch Quốc hội mong các bác giữ gìn sức khỏe, sống lâu với con cháu để chứng kiến sự thay đổi của đất nước.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ; Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng, ở khu phố Phước Hữu, phường Tam Long; Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh ở Khu phố Bắc 3, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác cùng vui ca hát với các thương, bệnh binh

* Một số hình ảnh hoạt động của đoàn

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Lê Tuyết/VOV.VN
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