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Cải chính

Quốc hội số: Cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước

Thứ Năm, 06:00, 16/07/2026
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VOV.VN - Hiệu quả của chuyển đổi số trong hoạt động nghị trường Quốc hội không còn nằm ở tầm nhìn mà đã được chứng minh bằng kết quả thực tiễn, giảm được độ trễ của chính sách và nâng cao năng suất nghị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thông điệp về chuyển đổi số, đó là: chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà phải trở thành phương thức quản trị mới; phải khai thác hiệu quả dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của Quốc hội. Coi đây là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước. 

Thông thường tại các phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp Quốc hội trước đây được thực hiện dựa trên giấy tờ, với các quy trình hành chính nhiều tầng nấc, tốn nhiều thời gian của các đại biểu Quốc hội, tiền bạc của Nhà nước. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp máy tính bảng cho đại biểu, Quốc hội số đã biến những kỳ họp nặng hồ sơ, giấy tờ về các dự án luật thành kỳ họp "không giấy tờ”.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thông điệp về chuyển đổi số

Nhờ vậy, hiệu quả của chuyển đổi số trong hoạt động nghị trường Quốc hội không còn nằm ở tầm nhìn mà đã được chứng minh bằng kết quả thực tiễn, giảm được độ trễ của chính sách và nâng cao năng suất nghị trường. Việc đưa trợ lý ảo vào thử nghiệm rà soát khối lượng khổng lồ hồ sơ lên tới 120.000 văn bản đã tạo nên một kỳ tích khi giải phóng được 95% quỹ thời gian của các đại biểu Quốc hội mà vẫn bảo chứng cho độ chính xác đạt tới 91%.

Điều này cho thấy công nghệ số đã trở thành công cụ quản trị hiệu quả cho hoạt động của Quốc hội. 

Tuy nhiên, trước đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và thực tiễn, Quốc hội đã đưa ra một thông điệp, yêu cầu cao hơn nữa, đó là chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà phải trở thành phương thức quản trị mới, một cuộc cách mạng trong tư duy quản trị.

Nhìn vào cách làm truyền thống trước đây, trong công tác xây dựng pháp luật, dù các cơ quan soạn thảo đã nỗ lực lấy ý kiến của những đối tượng bị tác động trên môi trường số và các hình thức khác, tuy nhiên, quy trình lập pháp vẫn khó tránh khỏi những "điểm nghẽn" cố hữu như, kéo dài thời gian, thiếu dữ liệu dự báo tác động thực tế và đặc biệt là vẫn còn kẽ hở cho nguy cơ cài cắm lợi ích nhóm.

Khi chuyển đổi số được thực hiện đã trở thành một cuộc cách mạng về tư duy làm luật, làm thay đổi cách thức điều hành của Quốc hội, từ cách ra quyết định, tương tác cho đến quy trình làm việc. Việc giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian là chìa khóa để kiến tạo một Quốc hội hành động, nhanh nhạy trước biến động của thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý. Đồng thời, Quốc hội số sẽ có công cụ phân tích dữ liệu lớn để mô phỏng và dự báo các kịch bản tác động có thể xảy ra.

Để các luật khi ra đời có tính khả thi cao và giải quyết được các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội số phải dựa trên phương thức quản trị hiện đại, với tư duy lập pháp vừa nhanh nhạy vừa đảm bảo thận trọng, chặt chẽ.

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội không chỉ định vị lại vai trò của công nghệ trong hoạt động của Quốc hội mà còn khẳng định một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước, ngày càng đưa nghị trường đến gần hơn với cuộc sống và cử tri.

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Kế hoạch hành động 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số yêu cầu toàn hệ thống chính trị triển khai kế hoạch hành động 100 ngày nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, lấy kết quả thực tế, dữ liệu vận hành làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tuyết/VOV
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