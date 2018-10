Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Công an Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc và tham dự Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ sáu giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, hôm nay (11/10), Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến chào xã giao Chủ tịch Nhân tại toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư; hội kiến Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc Quách Thanh Côn.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư tiếp Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam.



Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; cảm ơn Đảng, Chính phủ Trung Quốc đã gửi điện chia buồn đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước việc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng thành công Đại hội 19 và Kỳ họp thứ nhất Nhân đại và Chính hiệp toàn quốc khóa 13; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đạt được trong 40 năm cải cách mở cửa dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; khẳng định, Đảng, Chính phủ Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Trung Quốc, luôn coi Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định những nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước là những định hướng lớn, quan trọng để cơ quan an ninh và thực thi pháp luật của hai nước quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc và Bộ trưởng Tô Lâm.



Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, kết quả hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đạt kết quả tích cực, thực chất, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị và cuộc sống bình an, hạnh phúc của người dân, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Trung Quốc; đánh giá cao kết quả hợp tác của lực lượng Công an hai nước trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm góp phần củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như giữa các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đề nghị, thời gian tới lực lượng Công an hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy... góp phần giữ gìn an ninh, trật tự của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm hội kiến ông Quách Thanh Côn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc



Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm đã hội kiến ông Quách Thanh Côn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, tình hình tội phạm an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp, trở thành nguy cơ đe dọa an ninh các nước, không chỉ riêng Việt Nam và Trung Quốc, đòi hỏi lực lượng an ninh, thực thi pháp luật hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời để ứng phó với diễn biến mới của tình hình.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ủy ban Chính pháp Trung Quốc cũng như cá nhân ông Quách Thanh Côn tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Trung Quốc và các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển, có hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước./.