Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 -16/6.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo dẫn đầu đoàn cấp cao thăm Việt Nam

Sáng 14/6, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra lễ đón long trọng. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà ngài Adama Bictogo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chuyến thăm, đánh dấu việc nối lại hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước sau hơn 3 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, là đoàn cấp cao nhất và Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Bờ Biển Ngà sang thăm Việt Nam, sau 48 năm; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và hai nước nói chung, tạo đà mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội Việt Nam dành cho đoàn; bày tỏ sự ngưỡng mộ Việt Nam là hình mẫu về khả năng thành công, sức chống chịu, là tấm gương, nguồn cảm hứng của nhiều nước trên thế giới trong việc đấu tranh chống lại đói nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp nói riêng và hai nước nói chung

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà cho rằng, hai nước có quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp trong 48 năm qua. Ngoài trao đổi giao lưu nhân dân, nghị viện, mong Quốc hội hai nước làm cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí đánh giá, 2 năm qua, dù hai nước chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai khắc nhiệt, nhưng quan hệ hợp tác giữa hai nước vẫn phát triển tích cực, nhất là về chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư. Cả hai nước đều kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với châu Phi; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các biện pháp nhằm đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, cùng có lợi trên tất cả các kênh; tiếp tục tăng cường phối hợp trong các tổ chức Pháp ngữ (OIF) và các cơ chế đa phương khác (Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết).

Hai bên nhất trí cho rằng, hợp tác kinh tế-thương mại là một trong những trụ cột hợp tác giữa hai nước, trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển. Hai bên thống nhất tạo thuận lợi tối đa cho các mặt hàng là thế mạnh của mỗi nước thâm nhập thị trường của nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để hàng hóa của Bờ Biển Ngà thâm nhập thị trường Đông Nam Á và châu Á; sẵn sàng làm việc với Bờ Biển Ngà để tăng cường nhập khẩu hạt điều, bông, ca cao; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp và đa dạng hóa mặt hàng trao đổi; tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp, tham dự các hội chợ, triển lãm tổ chức tại mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh những kết quả hợp tác ban đầu giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư. Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Bờ Biển Ngà đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Bờ Biển Ngà.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị phía Bờ Biển Ngà sớm phản hồi về dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu mối phụ trách về Hiệp định thương mại song phương với Việt Nam; tích cực đàm phán ký các văn kiện hợp tác, tạo điều kiện pháp lý cho hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư (Hiệp định khung về hợp tác, Hiệp định thương mại, Hiệp định khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định đánh thuế trùng). Đây là cơ sở pháp lý cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Bờ Biển Ngà, nhất là trong lĩnh vực chế biến hạt điều, ca cao, thủy sản.

Hai nhà lãnh đạo cùng cho rằng hợp tác trong nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên và hai nước có thế mạnh; mong muốn, hai bên tiếp tục duy trì, phát triển hợp tác chuỗi giá trị về hạt điều; thúc đẩy hợp tác, trao đổi chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản và chế biến hạt điều.

Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng, hai bên cần có những hợp tác trao đổi kinh nghiệm về giáo dục đại học, đào tạo công nghệ thông tin của phía Bờ Biển Ngà; hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân; nghiên cứu thúc đẩy hợp tác về các ngành công nghiệp như chế biến nông sản, thực phẩm, khai khoáng; khuyến khích hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, an ninh mạng, giao thông vận tải.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà mong muốn hai bên nghiên cứu để mở đường bay thẳng Việt Nam - Bờ Biển Ngà và ngược lại; đề nghị Việt Nam giúp đỡ phát triển đào tạo nghề cho thanh niên Bờ Biển Ngà, góp phần giải quyết thất nghiệp, nhất là trong lĩnh vực tin học, cơ khí, điện tử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Bờ Biển Ngà thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Bờ Biển Ngà và công nhận hoạt động của Hội người Việt tại Bờ Biển Ngà. Mong Quốc hội và Chính phủ Bờ Biển Ngà tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt để bà con yên tâm sinh sống, làm ăn và đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Bờ Biển Ngà.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Bờ Biển Ngà ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

Về quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, hai bên thống nhất về việc hai Quốc hội cần tạo động lực, đòn bẩy và là chất xúc tác đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thông qua quan hệ giữa hai Quốc hội để thúc đẩy quan hệ ngoại giao, chính trị, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi Đoàn giữa Lãnh đạo Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội hai nước, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước và kinh nghiệm hoạt động nghị viện.

Hai bên tăng cường hợp tác, đôn đốc, giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước. Hai bên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời lưỡng viện Bờ Biển Ngà cử đoàn sang tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm chính thức Bờ Biển Ngà. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui vẻ nhận lời mời.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội./.