Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Toàn quyền Dame Cindy Kiro đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời chào, thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Toàn quyền Dame Cindy Kiro và chuyển lời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Toàn quyền sớm thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chuyến thăm chính thức New Zealand lần này mang ý nghĩa quan trọng do đây là chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII; chuyến thăm được thực hiện sau khi hai nước đã khống chế thành công dịch Covid-19, mở cửa hoàn toàn và phục hồi kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam là Đối tác Chiến lược đầu tiên của New Zealand trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương; Việt Nam luôn coi trọng, thúc đẩy quan hệ quan hệ hợp tác nhiều mặt với New Zealand.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định, với nền tảng gần 50 năm quan hệ, 13 năm quan hệ Đối tác toàn diện và hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2020, cùng với chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden trung tuần tháng 11 vừa qua, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước tăng cường quan hệ hợp tác trên các kênh Đảng, Chính phủ, Nghị viện và giao lưu nhân dân.

Toàn quyền Dame Cindy Kiro bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; trân trọng gửi lời thăm hỏi đến các vị Lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Toàn quyền khẳng định, New Zealand luôn coi quan hệ với Việt Nam có tầm quan trọng chiến lược đối với New Zealand và hai nước cần phải tăng cường quan hệ hơn nữa trong bối cảnh thế giới đầy biến động, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở châu Á – Thái Bình Dương.

Toàn quyền cho biết, sau dịch Covid-19, đã có 14.000 khách du lịch New Zealand đến Việt Nam và hy vọng con số này sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Toàn quyền chúc mừng các thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian vừa qua và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và quốc tế. Toàn quyền cũng bày tỏ mong muốn sớm thăm chính thức Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – New Zealand không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh, hai bên vẫn duy trì các cuộc trao đổi và tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực; tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,3 tỷ USD/năm, hướng tới mục tiêu 2 tỷ USD vào năm 2024; hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, giáo dục, giao lưu nhân dân… tiếp tục được quan tâm thúc đẩy.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo với Toàn quyền trong chuyến thăm này chứng kiến trao Thỏa thuận về nhập khẩu nông sản là quả dâu tây và quả bí ngô của New Zealand sang Việt Nam và trước đó, trong chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand, New Zealand cũng đã đồng ý nhập bưởi và chanh từ Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, các kênh trong thời gian tới; thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực; bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như an ninh, quốc phòng, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, lao động, sẽ chú trọng mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số….; tiếp tục ủng hộ, phối hợp lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn New Zealand đã tích cực hỗ trợ công dân Việt Nam ở New Zealand trong thời gian đại dịch, mong muốn Toàn quyền và Chính phủ New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại đây có cuộc sống ổn định, hòa nhập, đóng góp tích cực cho sở tại và quan hệ hai nước./.