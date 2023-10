Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Thời gian qua, Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; ban hành 17 Nghị quyết, chương trình, đề án chuyên đề... trên tất cả các lĩnh vực để triển khai.

Kinh tế-xã hội của thành phố cơ bản ổn định và phát triển. Giai đoạn 2021-2023, GRDP của Cần Thơ bình quân đạt 5,91%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng từ 91.590 tỷ đồng năm 2021 lên 107.781 tỷ đồng năm 2022 và ước đến cuối năm 2023 đạt 118.872 tỷ đồng, gấp 10,2 lần so năm 2004.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

GRDP bình quân đầu người ước đến cuối năm 2023 đạt 94,52 triệu đồng, gấp 9,2 lần so năm 2004. Năng suất lao động tăng qua các năm (năm 2021 là 162,7 triệu đồng/lao động; ước năm 2023 là 194,6 triệu đồng/lao động); tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2021-2023 đều tăng qua các năm (năm 2021 tăng 25,4%, năm 2022 tăng 16,9%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có chuyển biến tích cực và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ đã đạt được thời gian qua trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng khó khăn nhiều hơn dự báo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là cuộc làm việc rất hữu ích, bởi có nhiều vấn đề, đề xuất của địa phương và các ý kiến phát biểu có liên quan trực tiếp tới nhiều vấn đề mà Quốc hội sẽ bàn thảo tại Kỳ họp thứ 6 sắp tới.

Cho biết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XIII vừa xem xét, quyết định nhiều vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023-2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo quán triệt các quan điểm, định hướng quan trọng của Trung ương, từ đó, xác định rõ mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của những tháng còn lại của năm 2023 và cho năm 2024.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 59 ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Cơ bản nhất trí với các ý kiến phát biểu và báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Cần Thơ mở rộng năng lực sản xuất mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn cho cả vùng, phát triển theo hướng “thuận thiên”, do đặc điểm địa chất có nền đất yếu và thấp nên thành phố cần tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông sản và sản xuất hàng tiêu dùng.

"Chúng tôi đề nghị tới đây tỉnh đánh giá kỹ hơn về thực trạng đang nằm ở đâu, những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, kể cả phối hợp các bộ, ngành. Tinh thần là Cần Thơ vì cả vùng, vì cả nước, cả nước và cả vùng vì Cần Thơ. Các cơ quan Quốc hội cũng phải tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả của việc này" - ông Vương Đình Huệ nói.

Bên cạnh đó, căn cứ thực trạng tình hình thực tế, tỉnh tiếp tục rà soát, chủ động phối hợp với các bộ, các cơ quan của Chính phủ, của Quốc hội để giải quyết những vấn đề điểm nghẽn liên quan đến triển khai Nghị quyết 45 của Quốc hội và nhiều vấn đề khác được nêu ra tại buổi làm việc. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Cần Thơ sớm trình phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian sớm nhất.

Nhắc lại những mục tiêu được nêu ra tại Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ, ngành, Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng Cần Thơ tháo gỡ các điểm nghẽn để giúp Cần Thơ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tính hợp pháp, hiệu quả, khả thi. Quốc hội sẽ tăng cường đôn đốc và giám sát.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tượng trưng 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.