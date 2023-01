Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng vì trong năm 2022, lực lượng vũ trang địa phương đã có rất nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả này đã góp phần rất quan trọng để tỉnh An Giang hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ khác trong năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang.

Trong năm 2023, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của An Giang đối với vùng Tây Nam Bộ nói riêng và với cả nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị: "Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng. Nhất là hiện nay, chúng ta tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc. Dự kiến, Hội nghị Trung ương 8 tới đây cũng bàn về việc này. Chú trọng nâng cao năng lực dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, tham mưu, đề xuất cấp trên xử lí kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là các tình huống phức tạp, địa bàn trọng điểm, nhạy cảm, biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, lực lượng vũ trang cần thực hiện tốt Nghị định số 03, ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Từ đó, bảo vệ vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy, buôn người, buôn lậu và các loại tội phạm khác dọc biên giới.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong thời điểm tết Quý Mão 2023. Bên cạnh lực lượng chính quy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hết sức quan tâm tới lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lực lượng vũ trang địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội; làm tốt hơn nữa công tác dân vận, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ, bảo vệ nhân dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa quân với dân để củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh, gọn, chính quy; chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững và làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh An Giang sẽ không ngừng phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết thống nhất và tiếp tục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.