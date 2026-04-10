Chương mới trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan sau nửa thế kỷ gắn bó

Phát biểu tại buổi thảo luận với chủ đề “50 năm mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan” do C asean Vietnam tổ chức ngày 10/4 , Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan được xây dựng trên một nền tảng đặc biệt – sự giao thoa tự nhiên về mặt địa lý và văn hóa. Từ không gian chung của lưu vực Mekong đến nền văn minh lúa nước lâu đời, hai quốc gia đã chia sẻ nhiều giá trị tương đồng, tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt.

Theo ông Phạm Quang Vinh, dù từng trải qua những giai đoạn phức tạp của lịch sử và biến động địa chính trị, hai nước vẫn không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều kênh, từ ngoại giao chính thức đến giao lưu nhân dân trong khuôn khổ ASEAN.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: C asean Vietnam

Điểm nhấn quan trọng được ông Phạm Quang Vinh đề cập là việc hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện – một bước đi mang tính định hình cho tương lai. Đây không chỉ là sự nâng tầm về mặt chính trị, mà còn phản ánh mức độ tin cậy và gắn kết ngày càng sâu sắc, hướng tới các mục tiêu dài hạn như phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và tăng cường vai trò trong cấu trúc khu vực.

Từ phía Thái Lan, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cho rằng chặng đường 50 năm đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của quan hệ song phương. Theo bà Urawadee Sriphiromya, hiện nay hai nước đang bước vào một giai đoạn hợp tác mới với nhiều cơ hội rộng mở, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Thái Lan hiện là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, với các hoạt động trải rộng từ công nghiệp, bán lẻ đến năng lượng và dịch vụ.

"Quan hệ giữa nhân dân hai nước là mối quan hệ ấm áp và chân thành, thể hiện qua sự gia tăng không ngừng của du khách, sinh viên, cũng như các chương trình giao lưu văn hóa. Trong thời gian tới, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD thông qua Chiến lược “Ba Kết nối”, với trọng tâm là kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi cung ứng và đặc biệt là kết nối con người", bà Sriphiromya nói.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya (giữa) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: C asean Vietnam

Trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo, bà Trần Hải Vân – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẳng định: Hợp tác Việt Nam – Thái Lan cần vượt ra khỏi mô hình giao lưu truyền thống để tiến tới đồng sáng tạo. Theo bà, những lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và nội dung số đang mở ra cơ hội mới, nơi hai quốc gia có thể cùng xây dựng các sản phẩm mang bản sắc chung của khu vực.

Bà cũng nhấn mạnh tiềm năng to lớn trong phát triển các sản phẩm du lịch liên quốc gia, dựa trên những giá trị chung về di sản văn hóa, ẩm thực và lễ hội. Những sáng kiến này không chỉ góp phần thúc đẩy ngành du lịch mà còn giúp định vị ASEAN như một điểm đến thống nhất, hấp dẫn trên bản đồ thế giới. Đặc biệt, bà cho rằng việc trao quyền cho thế hệ trẻ – thông qua các chương trình đào tạo, giao lưu và mạng lưới sáng tạo, sẽ là chìa khóa để duy trì và phát triển mối quan hệ này trong tương lai.

Ở khía cạnh kinh tế, bà Phayom Visouveth - Phó Chủ tịch, Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam cho biết các doanh nghiệp Thái Lan đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Những tập đoàn lớn như Central Retail, CP Group hay SCG không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn xây dựng các hệ sinh thái tích hợp, từ sản xuất đến phân phối.

Theo bà, điều đáng chú ý là các doanh nghiệp này ngày càng chú trọng đến yếu tố bền vững, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Những nỗ lực đó không chỉ tạo ra việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế Việt Nam, mà còn góp phần củng cố vị thế của quốc gia này như một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong khu vực. Trong thời gian tới, các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế số và bán lẻ hiện đại được dự báo sẽ là những “điểm sáng” hợp tác mới giữa hai nước.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng thuận từ ông Phan Chí Thành - cựu Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan. Ông cho biết trong nhiệm kỳ công tác, ông đã chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, trong đó nổi bật là việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tuy nhiên, điều ông trân trọng hơn cả không nằm ở các văn kiện hay thỏa thuận, mà ở những kết nối đời thường giữa con người hai nước.

"Những địa danh như Vietnam Town, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hay tháp đồng hồ tại Nakhon Phanom không chỉ là các công trình biểu tượng, mà còn là “ký ức sống” về tình hữu nghị Việt – Thái. Đó là minh chứng cho một mối quan hệ được nuôi dưỡng không chỉ bằng chính sách, mà bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và gắn bó trong đời sống thường nhật", Đại sứ Phan Chí Thành nói.

Từ nền tảng lịch sử vững chắc, sự tin cậy chính trị ngày càng cao và sự gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước, Việt Nam và Thái Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác khu vực. Hành trình 50 năm đã qua, đồng thời cũng mở ra một chương mới – nơi quá khứ trở thành bệ phóng cho những khát vọng chung trong tương lai.