中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chương mới trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan sau nửa thế kỷ gắn bó

Thứ Sáu, 21:18, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn bền chặt nhất từ trước đến nay. Hai nước không chỉ là láng giềng thân thiết mà còn là đối tác kinh tế, an ninh quan trọng trong ASEAN, hướng tới sự ổn định và thịnh vượng chung.

Phát biểu tại buổi thảo luận với chủ đề “50 năm mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan” do C asean Vietnam tổ chức ngày 10/4 , Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan được xây dựng trên một nền tảng đặc biệt – sự giao thoa tự nhiên về mặt địa lý và văn hóa. Từ không gian chung của lưu vực Mekong đến nền văn minh lúa nước lâu đời, hai quốc gia đã chia sẻ nhiều giá trị tương đồng, tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt.

Theo ông Phạm Quang Vinh, dù từng trải qua những giai đoạn phức tạp của lịch sử và biến động địa chính trị, hai nước vẫn không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều kênh, từ ngoại giao chính thức đến giao lưu nhân dân trong khuôn khổ ASEAN.

chuong moi trong quan he viet nam - thai lan sau nua the ky gan bo hinh anh 1
Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: C asean Vietnam

Điểm nhấn quan trọng được ông Phạm Quang Vinh đề cập là việc hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện – một bước đi mang tính định hình cho tương lai. Đây không chỉ là sự nâng tầm về mặt chính trị, mà còn phản ánh mức độ tin cậy và gắn kết ngày càng sâu sắc, hướng tới các mục tiêu dài hạn như phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và tăng cường vai trò trong cấu trúc khu vực.

Từ phía Thái Lan, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cho rằng chặng đường 50 năm đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của quan hệ song phương. Theo bà Urawadee Sriphiromya, hiện nay hai nước đang bước vào một giai đoạn hợp tác mới với nhiều cơ hội rộng mở, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Thái Lan hiện là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, với các hoạt động trải rộng từ công nghiệp, bán lẻ đến năng lượng và dịch vụ.

"Quan hệ giữa nhân dân hai nước là mối quan hệ ấm áp và chân thành, thể hiện qua sự gia tăng không ngừng của du khách, sinh viên, cũng như các chương trình giao lưu văn hóa. Trong thời gian tới, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD thông qua Chiến lược “Ba Kết nối”, với trọng tâm là kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi cung ứng và đặc biệt là kết nối con người", bà Sriphiromya nói.

chuong moi trong quan he viet nam - thai lan sau nua the ky gan bo hinh anh 2
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya (giữa) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: C asean Vietnam

Trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo, bà Trần Hải Vân – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẳng định: Hợp tác Việt Nam – Thái Lan cần vượt ra khỏi mô hình giao lưu truyền thống để tiến tới đồng sáng tạo. Theo bà, những lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và nội dung số đang mở ra cơ hội mới, nơi hai quốc gia có thể cùng xây dựng các sản phẩm mang bản sắc chung của khu vực.

Bà cũng nhấn mạnh tiềm năng to lớn trong phát triển các sản phẩm du lịch liên quốc gia, dựa trên những giá trị chung về di sản văn hóa, ẩm thực và lễ hội. Những sáng kiến này không chỉ góp phần thúc đẩy ngành du lịch mà còn giúp định vị ASEAN như một điểm đến thống nhất, hấp dẫn trên bản đồ thế giới. Đặc biệt, bà cho rằng việc trao quyền cho thế hệ trẻ – thông qua các chương trình đào tạo, giao lưu và mạng lưới sáng tạo, sẽ là chìa khóa để duy trì và phát triển mối quan hệ này trong tương lai.

Ở khía cạnh kinh tế, bà Phayom Visouveth - Phó Chủ tịch, Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam cho biết các doanh nghiệp Thái Lan đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Những tập đoàn lớn như Central Retail, CP Group hay SCG không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn xây dựng các hệ sinh thái tích hợp, từ sản xuất đến phân phối.

Theo bà, điều đáng chú ý là các doanh nghiệp này ngày càng chú trọng đến yếu tố bền vững, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Những nỗ lực đó không chỉ tạo ra việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế Việt Nam, mà còn góp phần củng cố vị thế của quốc gia này như một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong khu vực. Trong thời gian tới, các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế số và bán lẻ hiện đại được dự báo sẽ là những “điểm sáng” hợp tác mới giữa hai nước.

chuong moi trong quan he viet nam - thai lan sau nua the ky gan bo hinh anh 3
Toàn cảnh buổi thảo luận. Ảnh: C asean Vietnam

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng thuận từ ông Phan Chí Thành - cựu Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan. Ông cho biết trong nhiệm kỳ công tác, ông đã chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, trong đó nổi bật là việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tuy nhiên, điều ông trân trọng hơn cả không nằm ở các văn kiện hay thỏa thuận, mà ở những kết nối đời thường giữa con người hai nước.

"Những địa danh như Vietnam Town, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hay tháp đồng hồ tại Nakhon Phanom không chỉ là các công trình biểu tượng, mà còn là “ký ức sống” về tình hữu nghị Việt – Thái. Đó là minh chứng cho một mối quan hệ được nuôi dưỡng không chỉ bằng chính sách, mà bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và gắn bó trong đời sống thường nhật", Đại sứ Phan Chí Thành nói.

Từ nền tảng lịch sử vững chắc, sự tin cậy chính trị ngày càng cao và sự gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước, Việt Nam và Thái Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác khu vực. Hành trình 50 năm đã qua, đồng thời cũng mở ra một chương mới – nơi quá khứ trở thành bệ phóng cho những khát vọng chung trong tương lai.

122-dstl-4_grfa.jpg

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử

VOV.VN - “Tôi tin rằng, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển, ổn định và thịnh vượng; tận dụng công nghệ hiện đại để đạt được tốc độ tăng trưởng vượt bậc” - đây là khẳng định của bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Diệp Thảo/VOV.VN
Tag: quan hệ việt nam-thái lan đại sứ thái lan tại việt nam đại sứ Phạm Quang Vinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.

Kiều bào Việt tại Thái Lan mong chờ những quyết sách mới tại Đại hội XIV của Đảng
Kiều bào Việt tại Thái Lan mong chờ những quyết sách mới tại Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, định hướng cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Không chỉ trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - trong đó có đông đảo kiều bào tại Thái Lan - cũng dõi theo với nhiều kỳ vọng và mong muốn được đồng hành cùng Tổ quốc.

Kiều bào Việt tại Thái Lan mong chờ những quyết sách mới tại Đại hội XIV của Đảng

Kiều bào Việt tại Thái Lan mong chờ những quyết sách mới tại Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, định hướng cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Không chỉ trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - trong đó có đông đảo kiều bào tại Thái Lan - cũng dõi theo với nhiều kỳ vọng và mong muốn được đồng hành cùng Tổ quốc.

Việt Nam-Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh khu vực
Việt Nam-Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh khu vực

VOV.VN - Thái Lan là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN, với hợp tác kinh tế, du lịch và đối ngoại ngày càng gắn bó, cùng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng và quan hệ phát triển tích cực.

Việt Nam-Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh khu vực

Việt Nam-Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh khu vực

VOV.VN - Thái Lan là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN, với hợp tác kinh tế, du lịch và đối ngoại ngày càng gắn bó, cùng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng và quan hệ phát triển tích cực.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội