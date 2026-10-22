"Chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang "chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời"

Sáng ngày 22/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ ngành về sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Chính phủ đã trình bày báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị với nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm, đã chỉ đạo rất quyết liệt: Phải khắc phục bằng được tình trạng chủ trương thì đúng nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả.

Tập trung hoàn thiện các nội dung phải triển khai ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết, bảo đảm tiến độ và chất lượng, phải để nhân dân và xã hội thấy rõ được, giám sát được những thay đổi mang tính đột phá của Nghị quyết quan trọng này. Phải lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện nghị quyết.

Triển khai Nghị quyết số 72 cần đặt trong tổng thể xuyên suốt, đồng bộ với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, các Kết luận Hội nghị Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan không chỉ hoàn thiện báo cáo mà phải chuyển ngay các kết luận, nhiệm vụ thành kế hoạch hành động cụ thể. Bên cạnh đó là xác định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, hình thành phương thức theo dõi và đánh giá thực chất, thường xuyên kết quả việc triển khai nghị quyết quan trọng này.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh phải tạo sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống của nhân dân: người dân được phòng bệnh tốt hơn, được phát hiện bệnh sớm hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chi phí hợp lý hơn, tuyến cơ sở mạnh hơn; đội ngũ y tế yên tâm công tác hơn; cơ sở điều trị tốt hơn; dữ liệu được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, đồng chí Trần Cẩm Tú giao 7 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó có việc chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang tư duy "chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời"; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vaccine, vật tư y tế; nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở; hoàn thiện thể chế và nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng nhân lực y tế; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền.

Các mục tiêu về sức khỏe phải được đưa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương; phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Bộ Y tế được giao trong quý 4/2026 phải ban hành đầy đủ, đồng bộ các Thông tư, hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật, phân nhóm gói thầu, và khung giá dịch vụ y tế; xóa bỏ triệt để cơ chế "xin - cho" và quy định chồng chéo gây tâm lý e ngại ở các bệnh viện.