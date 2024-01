Chuyến thăm của Thủ tướng tạo bước phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Rumani

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Rumani Ion-Marcel Ciolacu, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Rumani từ chiều ngày 20 đến 22/01/2024. Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ mang lại khí thế mới, tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước cũng như thúc đẩy sự hội nhập và gắn bó của cộng đồng người Việt tại Rumani.

Phóng viên Đài TNVN đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Rumani Đỗ Đức Thành về nội dung này.

Đại sứ Việt Nam tại Rumani Đỗ Đức Thành trả lời phỏng vấn VOV

PV: Xin Đại sứ chia sẻ những nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Rumani lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính?

Đại sứ Đỗ Đức Thành: Chuyến thăm nhằm khẳng định mong muốn của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt, được dày công xây dựng và vun đắp từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (03/02/1950), với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu dành cho nhau. Chuyến thăm này mở đầu cho một năm mới, chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với mong muốn sẽ mang lại khí thế mới, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ trao đổi với người đồng cấp và Lãnh đạo Rumani về các biện pháp để tiếp tục phát huy, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng. Hai bên sẽ bàn về các biện pháp tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là ở cấp cao; triển khai các thỏa thuận đạt được tại khóa họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế lần thứ 17 tại Hà Nội (tháng 11/2023); thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ cho nhau như nông sản - thực phẩm, dược phẩm, sản xuất thiết bị y tế, năng lượng…; phối hợp triển khai hiệu quả EVFTA; thúc đẩy EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, tư pháp, môi trường, công nghệ thông tin và truyền thông, lao động, quốc phòng - an ninh…; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Rumani và một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Rumani, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, chứng kiến lễ ký kết một loạt văn kiện hợp tác, thăm các cơ sở kinh tế, trường học, viện nghiên cứu, gặp gỡ một số bạn bè người Rumani và cộng đồng người Việt tại Rumani...

PV: Rumani là một quốc gia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Việt Nam và là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA). Vậy Đại sứ có đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác giữa hai nước đặc biệt là về kinh tế trong thời gian tới?

Đại sứ Đỗ Đức Thành: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ 74 năm qua đã được Chính phủ và nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Hai nước đã dành cho nhau sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu trong công cuộc xây dựng đất nước, duy trì đối thoại chính trị và trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế… gần đây nhất là hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19; phía bạn đã hỗ trợ sơ tán công dân Việt Nam khỏi xung đột tại Ukraina cũng như hỗ trợ cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc, học tập tại Rumani...

Rumani cũng giữ vai trò tích cực và then chốt, là 1 trong 3 nước phê chuẩn đầu tiên, Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Có thể cho rằng đây là chìa khóa mở rộng cánh cửa hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước, tạo đà cho hai quốc gia vươn xa sang những thị trường rộng lớn hơn, là các nước thuộc Khu vực Tây Balkan, EU và ASEAN. Từ nay tới năm 2030, các cơ hội do việc cắt giảm thuế quan theo lộ trình được EVFTA đề ra sẽ lớn hơn nhiều, thêm vào đó là việc Rumani sẽ sớm trở thành thành viên đầy đủ của khối Schenghen.

EVFTA đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, đưa kim ngạch trao đổi thương mại song phương Việt Nam - Rumani năm 2022 tăng hơn 1,6 lần so với 2019, từ 261 triệu lên 425 triệu USD, trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi. Sau khi được toàn bộ các nước EU phê chuẩn, EVIPA sẽ có tác động bổ trợ với EVFTA trong thu hút các nguồn đầu tư để thúc đẩy trao đổi thương mại trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như nông sản chế biến, hóa chất, dược phẩm, nguyên phụ liệu dệt may, da giầy, các sản phẩm công nghệ thông tin…

Đại sứ Đỗ Đức Thành trao đổi cùng đại diện cộng đồng người Việt ở Rumani chuẩn bị các nội dung cho chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

PV: Cộng đồng người Việt tại Rumani dù không phải là một cộng đồng lớn nhưng có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các cơ quan đại diện và quê hương Việt Nam, điều này đã được thể hiện rất rõ trong công tác cộng đồng đặc biệt là hỗ trợ và tổ chức chuyến bay giải cứu cho bà con người Việt di tản từ Ukraine. Vậy chuyến thăm lần này của thủ tướng sẽ tạo tiền đề như thế nào để thúc đẩy sự phát triển và hội nhập cộng đồng ta cũng như có nhiều hoạt động hướng về quê hương, thưa Đại sứ?

Đại sứ Đỗ Đức Thành: Có thể nói, đối với đông đảo bà con cộng đồng, Thủ tướng là một con người đầy nhiệt huyết, hết lòng tận tâm với bà con cộng đồng, là người luôn nhìn xa, trông rộng vì tương lai cộng đồng, đồng thời là một thành viên sáng lập Hội người Việt Nam tại Rumani (tháng 9 năm 1993). Đại sứ quán được biết, Thủ tướng luôn theo dõi và thể hiện sự quan tâm tới cộng đồng, người lao động Việt Nam tại Rumani.

Năm 2022, khi chiến sự nổ ra tại Ucraina, cộng đồng người Việt đã phối hợp với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán hỗ trợ, cưu mang 1.500 đồng hương tị nạn (tức là đông hơn gấp đôi số người Việt Nam định cư lâu dài tại Rumani), trước khi về nước trên 3 chuyến bay, hoặc tiếp tục đi sang nước thứ 3.

Từ nhiều ngày nay, khi biết tin Thủ tướng sẽ sang thăm chính thức Rumani, một hiệu ứng đang lan tỏa trong cộng đồng đó là mọi người đều hồ hởi đăng kí được ra đón Thủ tướng và Phu nhân tại sân bay, được tham dự buổi gặp mặt giữa thủ tướng và cộng đồng tại Đại sứ quán Việt Nam. Mỗi bà con cùng tham gia vào các khâu chuẩn bị đón tiếp đoàn đại biểu Việt Nam. Đây là biểu hiện của tình cảm gắn bó tự nhiên, niềm tự hào, mong đợi từ lâu của cộng đồng. Vì thế, chắc chắn chuyến thăm sẽ có tác động lớn đối với cộng đồng, động viên người Việt tại Rumani luôn đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước, duy trì được bản sắc và truyền thống dân tộc của Việt Nam. Cụ thể là:

- Thứ nhất, tác động tích cực tới các hội đoàn người Việt, động viên các hội đoàn tiếp tục củng cố tổ chức, duy trì thường xuyên các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, các lớp học tiếng Việt, lớp học múa, học hát… đồng thời tăng cường các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

- Thứ hai, nhắc nhở, động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nâng cao tinh thần phục vụ cộng đồng, làm tốt công tác bảo hộ công dân, xây dựng cơ quan đại diện thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng.

- Thứ ba, tác động động tích cực tới chính quyền sở tại, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng hội nhập sâu vào đời sống, dần nâng cao vị thế của cộng đồng tại đây.

Xin bày tỏ niềm tin mạnh mẽ là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, với tình cảm sâu sắc dành cho mối quan hệ Việt Nam - Rumani, cho cộng đồng người Việt tại Rumani sẽ có một chuyến thăm thành công, đặc biệt sẽ mang tính động viên tích cực đối với cộng đồng người Việt Nam tại Rumani.