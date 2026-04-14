Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm vóc quan hệ Việt - Trung

Thứ Ba, 06:00, 14/04/2026
VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi nhậm chức mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm, Giáo sư Thôi Thủ Quân tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, ngoại giao cấp cao luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ song phương. Ông nhấn mạnh: “Việt Nam là bạn bè tốt, đồng chí tốt, anh em tốt của Trung Quốc. Vì vậy, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức cho thấy quan hệ song phương được đặt ở vị trí chiến lược hết sức quan trọng”.

Giáo sư Thôi Thủ Quân, Đại học Nhân dân Trung Quốc

Theo ông, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là những bất ổn tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, việc lãnh đạo cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ song phương mà còn góp phần tăng cường ổn định trong khu vực và trên thế giới. Ông nhận định, các cuộc trao đổi này “có lợi cho việc tăng cường ổn định trong quản trị an ninh toàn cầu”.

Nhấn mạnh những điểm nổi bật của chuyến thăm, ông cho rằng có hai điểm đáng chú ý, đó là tính thực chất và việc nâng cao chất lượng hợp tác. Theo ông, Việt Nam và Trung Quốc có vị trí địa lý gần gũi, trong khi Trung Quốc đang thúc đẩy sáng kiến “Vành đai và Con đường” thì Việt Nam cũng có quy hoạch “Hai hành lang, một vành đai”. Việc tăng cường kết nối hai định hướng này “sẽ đóng vai trò thúc đẩy rất quan trọng” đối với hợp tác song phương trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và hạ tầng. Giáo sư Thôi Thủ Quân cho rằng: “Trung Quốc có thế mạnh trong các ngành chiến lược mới nổi như năng lượng mới, quang điện, lưu trữ năng lượng, phát điện…; trong khi Việt Nam đang ở giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa. Vì vậy, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sẽ là một phần rất quan trọng trong hợp tác Trung - Việt”.

Ngoài năng lượng, trí tuệ nhân tạo cũng được đánh giá là lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng. Theo ông, trong những năm gần đây, công nghệ trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc phát triển rất nhanh, mở ra thêm nhiều cơ hội để hai nước tìm kiếm những điểm tương đồng và thúc đẩy hợp tác.

Trong lĩnh vực kết nối hạ tầng, chuyên gia này cũng cho rằng việc nâng cấp, duy tu các tuyến đường sắt kết nối hai nước, cùng với tăng cường hiệu quả hoạt động của các cửa khẩu biên giới, sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và thương mại song phương. Đây sẽ là yếu tố quan trọng tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn tới.

Có thể thấy, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại quan trọng mà còn mở ra kỳ vọng về những bước tiến mới trong hợp tác thực chất giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, năng lượng và kết nối hạ tầng.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
