Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 28 đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 có 11 đồng chí. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định 45 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và 22 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 đồng chí và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các đảng ủy được trao quyết định hôm nay đều giữ vai trò rất quan trọng, bởi nhiều quyết định, nhiều chủ trương, nhiều cách làm của các đồng chí sẽ tác động trực tiếp, sâu rộng, lâu dài đến chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Do đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức thật đầy đủ điều đó để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, từng tổ chức đảng, giữa từng đảng viên với đảng viên; càng là cơ quan trọng yếu, càng phải mẫu mực về lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Mỗi đồng chí phải thật sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, hiệu quả, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết.

"Phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công việc hiện nay đòi hỏi phải đúng nguyên tắc về định hướng, sát với thực tiễn, rõ về trách nhiệm, quyết liệt trong hành động, không chỉ dừng lại ở những chủ trương đúng mà triển khai chậm, nhưng cũng không được nóng vội, chủ quan, duy ý chí không thể chỉ nói chung chung mà thiếu việc cụ thể, thiếu kết quả cụ thể. Các Đảng ủy phải thật sự là trung tâm lãnh đạo, nơi quy tụ trí tuệ, giữ vững kỷ cương, giữ đúng phương hướng, nguyên tắc trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong chính các cơ quan, đơn vị mình; phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, từ mỗi đảng viên trong chi bộ; không để những biểu hiện nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; không để sự nể nang, né tránh làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng.

"Phải chăm lo đội ngũ cán bộ; phải đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, toàn diện; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; phải bảo vệ, khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh, năng lực, đạo đức và khát vọng cống hiến", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.