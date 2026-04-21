"Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là mốc son trong quan hệ Việt - Trung"

“Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa lịch sử với những thành công to lớn. Tôi cho rằng chuyến thăm này sẽ trở thành mốc son mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc”. Đây là nhận định của ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, khi trả lời báo chí tại Hà Nội.

Cũng theo Đại sứ Hà Vĩ, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt được nhiều kết quả quan trọng - sẽ tạo động lực mới cho tương lai quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và sự ổn định của cả khu vực.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

PV: Thưa Đại sứ, theo ông, đâu là những thành quả nổi bật trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa diễn ra?

Đại sứ Hà Vĩ: Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam đến Trung Quốc sau khi kiện toàn Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam và cũng là lần đầu tiên một nguyên thủ nước ngoài đến thăm Hùng An, một đô thị tương lai ở Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đã di chuyển bằng hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc trong 10 giờ đồng hồ xuyên qua 5 tỉnh với lộ trình 2.500km....

Mấy điểm đầu tiên này chính là ví dụ sinh động cho thấy nhiều điểm sáng ấn tượng trong chuyến thăm lần này, thể hiện ý nghĩa lịch sử của Cộng đồng chia sẻ tương lai mà hai Đảng, hai nước đang cùng nhau xây dựng.

Theo tôi, thành quả quan trọng nhất của chuyến thăm thể hiện ở 3 khía cạnh như sau: Một là quan hệ chính trị hai nước đang ngày càng đi vào chiều sâu. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc thăm cấp Nhà nước, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cùng vào thời điểm tròn 1 năm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước Việt Nam và việc Việt Nam đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Trung Quốc đang thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 là ví dụ cho thấy quyết tâm và nỗ lực của cả hai nước.

Hai là tầm quan trọng. Chỉ trong 2 năm, các nhà lãnh đạo cấp cao 2 nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm lẫn nhau. Những sự kiện này mang ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng đối với 2 Đảng, 2 nước Việt Nam - Trung Quốc; là minh chứng sinh động cho thấy Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Trong thời khắc quan trọng, khi Việt Nam bước vào Kỷ nguyên mới, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong đó có 9 ủy viên Bộ Chính trị thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc và 2 nước ký kết 32 văn kiện hợp tác... có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang lại lợi ích thực chất cho 2 Đảng, 2 nước và nhân dân 2 nước trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ ba là, nếu như năm 2025, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khởi động Năm Giao lưu Nhân văn Trung Quốc- Việt Nam, thì việc hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng nhau khởi động Năm Hợp tác Du lịch Trung Quốc - Việt Nam trong năm 2026 sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho sự gắn kết giữa nhân dân hai nước và xây dựng Cộng đồng chia sẻ Tương lai ở mức độ cao hơn, góp phần vào sự ổn định và hòa bình khu vực và thế giới.

PV: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hợp tác kinh tế thương mại là trong một trong những điểm sáng quan trọng nhất. Vậy, Đại sứ có thể chia sẻ thêm về điểm nhấn này?

Đại sứ Hà Vĩ: Đúng như vậy. Có thể nói, việc năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt gần 300 tỷ USD, tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ năm 2024; việc Trung Quốc nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 4 trên toàn cầu của Trung Quốc là những ví dụ cho thấy điều đó.

Năm 2025, Trung Quốc cũng là nhà đầu tư có vốn FDI lớn thứ 2 vào Việt Nam. Hợp tác đầu tư Việt Nam-Trung Quốc từ mở rộng quy mô chuyển sang chú trọng về chất lượng. Hai nước cũng đang trong các giai đoạn đầu tư then chốt, đặc biệt tập trung vào các công việc như: Đẩy nhanh đầu tư kết nối phát triển, đẩy nhanh hiện thực hóa sáng kiến “Vành đai con đường” và khuôn khổ sáng kiến “Hai hành lang, một vành đai”; phát triển thương mại song phương nhờ kết nối cơ sở hạ tầng, logistic và thị trường.

Ba là lấy việc xây dựng 3 tuyến đường sắt tiêu chuẩn ở miền Bắc Việt Nam làm trọng tâm để xây dựng mạng lưới đường sắt xuyên biên giới và hệ thống liên vận đa phương thức. Đồng thời nỗ lực xây dựng các cửa khẩu thông minh, giảm thời gian thông quan; cùng nhau nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng...

Cùng với đó, là hợp tác quản lý kinh tế; duy trì trật tự tự do mở cửa, phát huy ưu thế của các ngành công nghiệp của mình cũng như tạo ra chuỗi cung ứng an toàn, ổn định... Đẩy mạnh giao lưu, giao thương các lĩnh vực then chốt như khoáng sản sạch, thúc đẩy kết nối năng lượng điện của hai nước... hỗ trợ các doanh nghiệp 2 nước sang đầu tư ở thị trường của nhau, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng... Đây sẽ là những điểm sáng mới chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng trong tương lai.

Tôi nghĩ rằng thời gian tới, hợp tác kinh tế thương mại, đặc biệt là khoa học công nghệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ với nhiều đột phá.

PV: Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là việc hai nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc khởi động Năm Hợp tác Du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026. Xin Đại sứ cho biết thêm về dấu mốc quan trọng này?

Đại sứ Hà Vĩ: Việc hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng nhau khởi động Năm Hợp tác Du lịch Trung Quốc-Việt Nam 2026 cho thấy hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu. Nếu như năm ngoái, hai nước lấy giao lưu Nhân văn làm cầu nối thì năm nay, việc hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ các đại diện thanh niên tham gia chương trình Hành trình Đỏ; việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trả lời thư của hai em học sinh trường THPT Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên ngữ Hà Nội với tình cảm sâu sắc; hay việc có em học sinh Việt Nam tham gia chương trình Hành trình Đỏ đã gặp lại người thân của mình qua những bức ảnh cũ treo ở trường Dục Tài, đó là những câu chuyện rất xúc động cho thấy giá trị to lớn của sự kết nối Việt - Trung.

Tôi nghĩ rằng, Năm Giao lưu Nhân văn 2025 đã thành công rực rỡ, góp phần giúp nhân dân hai nước thực sự hiểu biết lẫn nhau, gần gũi lẫn nhau.

Cho nên năm nay, chúng ta khởi động Năm Hợp tác Du lịch 2026 với mong muốn hai bên thực sự gắn kết về tình cảm; hợp tác về thực chất. Qua đó, đẩy mạnh hơn nữa tình hữu nghị đồng chí anh em. Từ đó, chuyển biến thành những thành quả hợp tác mang lợi ích cho nhân dân hai nước, cho tương lai hai nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!