Chuyên gia Trung Quốc: Chuyến thăm lịch sử của kết nối chiến lược và hợp tác thực chất

Đây là đánh giá của giáo sư Phan Kim Nga, chuyên gia hàng đầu về Việt Nam, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.

Theo giáo sư Phan Kim Nga, ý nghĩa mang tính lịch sử trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này thể hiện trên nhiều phương diện, như đoàn đại biểu quy mô lớn và cấp cao, thời điểm chuyến thăm vô cùng đặc biệt và lịch trình dày đặc hay tin cậy chính trị được nâng tầm lên kết nối chiến lược.

Giáo sư Phan Kim Nga trao đổi với phóng viên VOV

Bà nhấn mạnh, chuyến thăm cho thấy lãnh đạo Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Việt – Trung, khi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước và Việt Nam hoàn thiện các chức danh lãnh đạo cấp cao Nhà nước. Chuyến thăm đã phản ánh đầy đủ quan điểm coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Đáp lại, lãnh đạo Trung Quốc cũng dành cho lãnh đạo Việt Nam sự đón tiếp trọng thị với nghi thức cao nhất, từ 21 loạt đại bác chào mừng đến các cuộc hội đàm, hội kiến với tất cả lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc.

“Về phía Trung Quốc, có thể thấy, chúng tôi rất coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong cuộc hội đàm song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam sẽ luôn là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Điều này đã tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Trung - Việt trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc”, Giáo sư Phan Kim Nga khẳng định.

Bên cạnh đó, theo giáo sư Phan Kim Nga, chuyến thăm còn có những sắp xếp đặc biệt và nhiều ý nghĩa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Hùng An bằng tàu cao tốc ngay khi đặt chân đến Bắc Kinh, tiếp đó ngồi tàu đi Nam Ninh và về Việt Nam. “Đây là điều chưa từng có từ trước tới nay”, mà theo bà là một chỉ dấu cho những hợp tác thực chất hơn về kết nối hạ tầng giữa hai nước trong tương lai.

Việc lãnh đạo Việt Nam thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho thấy ý nghĩa đặc biệt của quan hệ Việt – Trung, khi hai bên không chỉ dừng lại ở quan hệ hai nước, mà còn có quan hệ hai Đảng. Bà cho rằng, đây chính là “lợi ích chiến lược chung” giữa hai bên.

Giáo sư Phan Kim Nga khẳng định, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tác động đến mọi mặt hợp tác giữa hai bên, từ định hướng đường lối đến các kế hoạch cụ thể, từ an ninh chính trị đến “gieo trồng những hạt giống hữu nghị trong thanh niên hai nước”. Trong đó, kết nối chiến lược thường xuyên được nhắc đến trong các trao đổi giữa lãnh đạo hai bên và cả bài viết đăng trên Nhân Dân nhật báo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

“Kết nối chiến lược là điều khiến tôi vô cùng ấn tượng. Trước đây chúng ta thường nói về việc tăng cường tin cậy chính trị, nhưng lần này hai bên đề xuất rõ ràng việc tăng cường kết nối chiến lược. Tôi cho rằng, kết nối chiến lược là sự hợp tác toàn diện và sâu rộng, chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở tin cậy chính trị được tăng cường”, bà chia sẻ.

Giáo sư Phan Kim Nga

Không dừng lại ở những cam kết chính trị, giáo sư Phan Kim Nga nhấn mạnh, hợp tác giữa hai nước còn thể hiện ở 32 văn kiện ký kết giữa hai bên, từ hợp tác kênh đảng, công an, tư pháp, đến kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ, truyền thông và địa phương.

“Bên cạnh an ninh chính trị, hợp tác thực chất cũng được đặc biệt coi trọng. Lần này, hàng chục biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận hợp tác song phương đã được ký kết, mà tôi cho là rất thiết thực, cho thấy sự tiếp nối và sâu sắc hơn trong hợp tác thực chất giữa hai nước trong những năm qua. Sự hợp tác này bao gồm nhiều lĩnh vực. Ví dụ, lần này, việc xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, hợp tác chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, hợp tác công nghệ cao, năng lượng và logistics, cũng đã được đề cập. Tất cả đều rất cụ thể, vì vậy tác động sẽ rất sâu rộng”, bà nhấn mạnh.

Giáo sư Phan Kim Nga khẳng định, những kết quả đạt được trong chuyến thăm lần này một lần nữa cho thấy phong cách làm việc quyết liệt dứt khoát, chú trọng kết quả và thực tế của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hứa hẹn đem lại những thành tựu thực chất, cụ thể trong hợp tác giữa hai nước.

Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác nghị viện VOV.VN - Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến công tác tham dự Đại hội đồng IPU-152 tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia (11-17/4/2026), Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến đi.