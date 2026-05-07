Còn cán bộ ngại về cơ sở, Đà Nẵng sẽ kiên quyết điều động

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đà Nẵng hiện có 4.146 cán bộ, công chức cấp xã; trong đó có 550 cán bộ và 3.596 công chức. Để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ, thành phố đã điều động, tiếp nhận 26 trường hợp giữa các xã, phường; tăng cường 208 công chức, viên chức từ các sở, ngành về hỗ trợ cơ sở, nhất là các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tư pháp, xây dựng và tài chính.

Thành phố cũng cử 12 công chức của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và đưa 138 sinh viên ngành công nghệ thông tin về hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường luân chuyển các bộ từ các sở, ngành về xã

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thành ủy Đà Nẵng, sau thời gian vận hành mô hình mới vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ; một bộ phận cán bộ, người đứng đầu chưa chủ động, thiếu sâu sát cơ sở, dẫn đến nhiều nhiệm vụ triển khai còn chậm.

Yêu cầu đặt ra đối với cán bộ cấp xã là phải bám cơ sở, gần dân, sát dân, nắm chắc từng vấn đề ở địa phương để kịp thời xử lý. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ thiếu trách nhiệm, tinh thần làm việc rất ì ạch, thiếu chủ động, chưa xác định rõ việc gì cần ưu tiên tập trung giải quyết.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá cán bộ định kỳ theo tuần, theo tháng với phương châm “rõ người, rõ việc”; kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ yếu năng lực, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc.

Thành phố sẽ tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở ở tất cả các vị trí, kể cả vị trí lãnh đạo; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích, đào tạo, tạo điều kiện phát triển đối với cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

“Khi tổ chức trao đổi, vận động về cơ sở, vẫn còn một số cán bộ tìm mọi lý do để thoái thác nhiệm vụ. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ rất cương quyết trong việc điều động, luân chuyển cán bộ trong thời gian tới, kể cả đối với người đứng đầu cấp ủy; việc này sẽ được thực hiện liên tục, quyết liệt. Việc rà soát, đánh giá cán bộ sẽ dựa trên yêu cầu nhiệm vụ và năng lực đáp ứng công việc để có cơ chế điều động, luân chuyển, thay thế phù hợp”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định.