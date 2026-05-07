Một năm vận hành chính quyền 2 cấp, Đà Nẵng lo bài toán nhân lực, liên kết đô thị

Tuy nhiên, áp lực công việc ở cấp xã, tình trạng thiếu - thừa cán bộ cục bộ và nguy cơ phát triển đô thị manh mún đang là những vấn đề lớn đặt ra trong giai đoạn tiếp theo.

Đó là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra sáng nay (7/5).

Từ ngày 1/7/2025, TP Đà Nẵng đã thành lập 279 cơ quan tham mưu, giúp việc cấp xã; 373 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã và 989 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Thành phố cũng sắp xếp, tinh gọn đầu mối, giảm từ 5 Ban Quản lý dự án xuống còn 3; thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Trong công tác nhân sự, thành phố đã điều động, bổ nhiệm, luân chuyển hơn 100 lượt cán bộ; tăng cường 208 cán bộ, công chức, viên chức từ các sở, ngành về hỗ trợ xã, phường, nhất là các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tư pháp, xây dựng và tài chính. Đà Nẵng cũng đưa 138 sinh viên ngành công nghệ thông tin về hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến cuối năm 2025, TP Đà Nẵng có hơn 2.200 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến; tiếp nhận khoảng 600.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó gần 570.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến. Thành phố cũng rà soát, kiến nghị đơn giản hóa 110 thủ tục hành chính, cắt giảm hơn 95% chi phí tuân thủ.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Qua 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ chế phân cấp, phân quyền tại TP Đà Nẵng từng bước hoàn thiện; nhiều mô hình đổi mới được triển khai, tạo nền tảng cho xây dựng chính quyền số.

Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều khó khăn. Hiện có 52 xã, phường tại TP Đà Nẵng thừa 493 cán bộ, công chức; trong khi 33 xã, phường thiếu 170 người; một số địa phương còn thiếu nhân lực chuyên môn sâu ở các lĩnh vực đất đai, tài chính, tư pháp và công nghệ thông tin.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng cấp xã đang chịu áp lực lớn do khối lượng công việc tăng mạnh sau phân cấp, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc giải ngân vốn, xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư còn chậm; đội ngũ cán bộ tài chính cấp xã còn lúng túng. Việc sắp xếp lại bộ máy cũng ảnh hưởng tiến độ một số dự án đầu tư công.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ phát biểu tại hội nghị

Các đô thị cũ như Tam Kỳ, Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây) sau sắp xếp đơn vị hành chính đang gặp khó khăn do thiếu cơ chế liên kết vùng, hạ tầng chưa đồng bộ và nguy cơ phát triển manh mún. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ kiến nghị thành phố sớm thành lập Ban điều phối phát triển liên vùng cho 4 phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú (thuộc TP Tam Kỳ trước đây); đồng thời ban hành cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, nhân lực nhằm hình thành cực tăng trưởng mới khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

"Tăng cường liên kết phát triển không gian đô thị phía Nam, gắn kết chặt chẽ giữa khu vực các phường thuộc thành phố Tam Kỳ với địa bàn huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam trước đây), hướng tới hình thành cụm đô thị động lực, có vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội vùng, hình thành chuỗi phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh khu vực phía Nam", bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ đề xuất.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, thành phố đang vận hành mô hình quản trị địa phương mới với không gian phát triển trải dài từ đô thị, ven biển đến miền núi, biên giới, hải đảo; vì vậy yêu cầu đặt ra đối với năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở là rất lớn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ cục bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và chủ động kiến nghị Trung ương tháo gỡ những bất cập về cơ chế, chính sách để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả hơn.

"Một bộ phận cán bộ, trong đó có cả cán bộ quản lý, lãnh đạo còn lúng túng trong tiếp cận phương thức quản lý mới, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ. Những hạn chế này nếu không được kịp thời khắc phục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới", ông Lê Ngọc Quang lưu ý.