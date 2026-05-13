Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật được Quốc hội thông qua

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ Nhất gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về Luật Thủ đô năm 2026 quy định, trong một số trường hợp, thành phố được quyền quy định khác với văn bản của cơ quan trung ương sẽ tạo ra không gian tự chủ đột phá như thế nào cho thủ đô và Luật thủ đô đã có các quy định nào để kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Luật Thủ đô cho phép thành phố trong những trường hợp cần thiết được ban hành và áp dụng các cơ chế chính sách khác với quy định của cơ quan Trung ương. Việc này sẽ tạo ra một không gian tự chủ mang tính đột phá, tạo nền tảng để Hà Nội chủ động hơn trong phát triển.

Đồng thời tạo điều kiện để Hà Nội chuyển từ quản lý theo khuôn mẫu sang quản trị theo đặc thù. Việc Hà Nội được trao một cơ chế đặc biệt sẽ giúp cho thủ đô nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và năng lực kiến tạo phát triển. Cùng với đó cơ chế này sẽ thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ vai trò của thủ đô từ thực thi chính sách sang chủ động thiết kế chính sách, đồng thời điều kiện rất quan trọng để Hà Nội được chủ động tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn về thể chế, qua đó sẽ khơi thông nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Đối với câu hỏi về việc hộ kinh doanh dưới 1 tỷ vẫn phải thực hiện thông báo doanh thu, vẫn phải thực hiện kế toán, Thứ trưởng Bộ tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, khi trình ra Quốc hội đã có đánh giá tác động có khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh thu dưới ngưỡng 1 tỷ đồng thuộc diện không phải nộp thuế. Về doanh nghiệp thì có 235.800 doanh nghiệp.

Tổng số thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh so với năm 2025 dự kiến sẽ không phải nộp trên 16 nghìn tỷ. Và đối doanh nghiệp là trên 2 nghìn tỷ. Điều này giúp các hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp có số tiền này để đầu tư, sản xuất kinh doanh, qua đó tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho cá nhân cũng như là doanh nghiệp.