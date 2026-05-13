中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật được Quốc hội thông qua

Thứ Tư, 18:18, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội XVI thông qua.

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ Nhất gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

cong bo lenh cua chu tich nuoc ve 9 luat duoc quoc hoi thong qua hinh anh 1
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố Lệnh của Chủ tịch nước

Trả lời câu hỏi của phóng viên về Luật Thủ đô năm 2026 quy định, trong một số trường hợp, thành phố được quyền quy định khác với văn bản của cơ quan trung ương sẽ tạo ra không gian tự chủ đột phá như thế nào cho thủ đô và Luật thủ đô đã có các quy định nào để kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Luật Thủ đô cho phép thành phố trong những trường hợp cần thiết được ban hành và áp dụng các cơ chế chính sách khác với quy định của cơ quan Trung ương. Việc này sẽ tạo ra một không gian tự chủ mang tính đột phá, tạo nền tảng để Hà Nội chủ động hơn trong phát triển.

Đồng thời tạo điều kiện để Hà Nội chuyển từ quản lý theo khuôn mẫu sang quản trị theo đặc thù. Việc Hà Nội được trao một cơ chế đặc biệt sẽ giúp cho thủ đô nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và năng lực kiến tạo phát triển. Cùng với đó cơ chế này sẽ thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ vai trò của thủ đô từ thực thi chính sách sang chủ động thiết kế chính sách, đồng thời điều kiện rất quan trọng để Hà Nội được chủ động tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn về thể chế, qua đó sẽ khơi thông nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

cong bo lenh cua chu tich nuoc ve 9 luat duoc quoc hoi thong qua hinh anh 2
Toàn cảnh họp báo công bố lệnh của CTN

Đối với câu hỏi về việc hộ kinh doanh dưới 1 tỷ vẫn phải thực hiện thông báo doanh thu, vẫn phải thực hiện kế toán, Thứ trưởng Bộ tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, khi trình ra Quốc hội đã có đánh giá tác động có khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh thu dưới ngưỡng 1 tỷ đồng thuộc diện không phải nộp thuế. Về doanh nghiệp thì có 235.800 doanh nghiệp.

Tổng số thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh so với năm 2025 dự kiến sẽ không phải nộp trên 16 nghìn tỷ. Và đối doanh nghiệp là trên 2 nghìn tỷ. Điều này giúp các hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp có số tiền này để đầu tư, sản xuất kinh doanh, qua đó tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho cá nhân cũng như là doanh nghiệp.

Việt Cường/VOV1
Tag: quyền tự chủ của hà nội theo luật mới họp báo công bố luật mới quốc hội xvi chi tiết 9 luật vừa được thông qua chính sách thuế mới hộ kinh doanh 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Vientiane (Lào)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Vientiane (Lào)

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Vientiane (Lào)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Vientiane (Lào)

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XI của MTTQ Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XI của MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 12/5.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XI của MTTQ Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XI của MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 12/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng ta mạnh vì gắn bó máu thịt với Nhân dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng ta mạnh vì gắn bó máu thịt với Nhân dân

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng ta mạnh là vì gắn bó máu thịt với Nhân dân; Nhà nước ta vững vì dựa vào Nhân dân; chế độ ta bền vì được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ và xây dựng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng ta mạnh vì gắn bó máu thịt với Nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng ta mạnh vì gắn bó máu thịt với Nhân dân

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng ta mạnh là vì gắn bó máu thịt với Nhân dân; Nhà nước ta vững vì dựa vào Nhân dân; chế độ ta bền vì được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ và xây dựng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội