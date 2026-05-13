Cán bộ Mặt trận Tổ quốc tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều đại biểu bày tỏ ấn tượng với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là yêu cầu đội ngũ cán bộ Mặt trận phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Theo các đại biểu, đây không chỉ là yêu cầu đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới mà còn là điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin xã hội, tạo đồng thuận và huy động sức mạnh toàn dân cho mục tiêu phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MTTQ)

Gần dân, lắng nghe dân để tạo đồng thuận xã hội

"Đảng ta mạnh là vì gắn bó máu thịt với Nhân dân. Nhà nước ta vững vì dựa vào Nhân dân. Chế độ ta bền vì được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ và xây dựng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc vừa ghi nhận những đóng góp của Mặt trận thời gian qua, vừa đặt ra yêu cầu mới cho hệ thống Mặt trận trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Mặt trận phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò đại diện cho tiếng nói chân chính của nhân dân, phản ánh đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

GS.TS Phan Trung Lý cho rằng, Đại hội lần này xây dựng chương trình hành động với nhiều nội dung cụ thể sẽ tạo cơ sở để MTTQ Việt Nam thực hiện tốt hơn vai trò là liên minh chính trị, tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò của mình để đóng góp vào giai đoạn phát triển mới của đất nước - giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và bứt phá”, ông nói.

GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, điều bà ấn tượng nhất trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là yêu cầu cán bộ Mặt trận phải xuống cơ sở, phản ánh đúng, trúng và kịp thời những vấn đề phát sinh trong đời sống nhân dân.

Cán bộ Mặt trận không thể chỉ làm việc qua báo cáo mà phải trực tiếp lắng nghe người dân, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

“Đối với công tác Mặt trận, chúng tôi cảm thấy điều đó hết sức đúng đắn. Hệ thống Mặt trận của Đà Nẵng hiện nay luôn chỉ đạo phải sâu sát cơ sở, ưu tiên cho cơ sở”, bà Mẫn nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn cho biết, sau quá trình sáp nhập, tại cơ sở xuất hiện nhiều vấn đề cần tháo gỡ nên MTTQ thành phố đang đẩy mạnh đối thoại với nhân dân theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn xã, phường nhằm lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như cán bộ cơ sở.

Thành phố muốn phát triển phải có sự đồng thuận của nhân dân, vì vậy việc lắng nghe ý kiến người dân và bám sát cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là yêu cầu rất thiết thực.

Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Khoảng cách từ chủ trương đến hành động đang được rút ngắn

Đại biểu Nguyễn Hồng Lam, Đoàn đại biểu TP Huế tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 cho rằng, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hiện nay đang tạo ra những chuyển biến rõ nét, đặc biệt là việc tháo gỡ các cơ chế, chính sách cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Lam, khu vực kinh tế tư nhân sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phát triển mới bởi tính năng động, linh hoạt và hiệu quả cao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp đang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn nhằm vừa bảo vệ môi trường vừa nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đại biểu Nguyễn Hồng Lam cũng bày tỏ tin tưởng mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng và Nhà nước đề ra hoàn toàn có thể đạt được nếu phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Ông đánh giá cao việc chính quyền địa phương hai cấp bước đầu vận hành hiệu quả, nhiều rào cản về cơ chế, chính sách được tháo gỡ nhanh chóng, tạo niềm tin và động lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Hồng Lam, Đoàn đại biểu TP Huế tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo ông, ban đầu nhiều người còn băn khoăn về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng đến nay thực tế cho thấy hiệu quả rất rõ. Nhiều cơ chế, chính sách từng cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh đang được tháo gỡ quyết liệt. Điều đáng mừng là khoảng cách từ chủ trương đến hành động đang được rút ngắn. Nếu trước đây còn cảm thấy xa thì nay đã rất gần với người dân.

"Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu; phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

"Tinh thần “gần dân, vì dân” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh cũng tạo sự đồng tình lớn. Những gì có lợi cho dân, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đều được đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt”, ông Nguyễn Hồng Lam chia sẻ.

Trong khi đó, ông Lý A Chu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên cho rằng, với địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân càng trở nên quan trọng.

Ông Lý A Chu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Ông cho biết, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động và có hành động cụ thể để người dân tin tưởng, làm theo.

“Theo bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tôi thấy đó là những chỉ đạo rất thiết thực, là Mặt trận phải sát dân, gần dân và phải thực tế với nhân dân, nói ít làm nhiều và phải nhìn thấy hiệu quả thực tế. Muốn tuyên truyền tốt thì cán bộ phải là người đi đầu, có hành động cụ thể để bà con học tập và làm theo”, ông Lý A Chu nói.