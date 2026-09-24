Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Hải Phòng

Hội nghị đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ thành phố Hải Phòng. Theo Quyết định số 370 ngày 18/9/2026 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025–2030.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng chúc mừng ông Nguyễn Sỹ Hiệp, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Ban Bí thư đã có Quyết định số 355, chỉ định Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng và ông Đoàn Anh Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng và ông Đoàn Anh Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Hội nghị cũng công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng, gồm 5 tổ chức đảng trực thuộc với 74 đảng viên. Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng cũng quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, trực thuộc Thành ủy, gồm 26 tổ chức đảng trực thuộc với 456 đảng viên. Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng trao quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, trực thuộc Thành ủy.

Cũng tại hội nghị, Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Quang Phúc giữ chức Trưởng Ban.

Đại diện các nhân sự được trao quyết định, ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Hải Phòng cam kết xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững mạnh; đổi mới căn bản phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống Mặt trận và các hệ thống chính trị xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận và đoàn thể, lắng nghe và đồng hành cùng người dân.

Ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, làm tốt vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; nâng cao hơn nữa hiệu quả tính thực chất trong công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách của thành phố đều xuất phát từ lợi ích và phục vụ cho lợi ích của nhân dân.

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị, Đảng bộ HĐND thành phố phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng thể chế hóa các chủ trương của Thành ủy thành nghị quyết; chuyển mạnh từ "giám sát để biết" sang "giám sát để thúc đẩy và giải quyết vấn đề". Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể thành phố tăng cường phối hợp liên thông, hướng mạnh về cơ sở, chuyển mạnh tư duy từ "vận động" sang "đồng hành, đối thoại, lắng nghe, giải quyết và tạo sự đồng thuận xã hội".

"Đề nghị hai Đảng bộ khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc của Đảng ủy, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 và từ nay đến hết năm 2026. Phân công nhiệm vụ bảo đảm “sáu rõ, một xuyên suốt” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và một đầu mối chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối trong quá trình tổ chức thực hiện); quán triệt tinh thần đổi mới tiên phong, quyết tâm hành động trong cán bộ, công chức", ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Đối với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị khẩn trương hoàn tất bàn giao, nắm chắc dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026 với tinh thần "việc mới phải làm nhanh, việc khó phải làm quyết liệt", lấy sự hài lòng và mức độ thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực lãnh đạo.