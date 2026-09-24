English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Hải Phòng

Thứ Năm, 23:10, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay 24/9, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ thành phố Hải Phòng. Theo Quyết định số 370 ngày 18/9/2026 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025–2030.

cong bo quyet dinh cua bo chinh tri, ban bi thu ve cong tac can bo tai hai phong hinh anh 1
Thường trực Thành ủy Hải Phòng chúc mừng ông Nguyễn Sỹ Hiệp, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Ban Bí thư đã có Quyết định số 355, chỉ định Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng và ông Đoàn Anh Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025–2030.

cong bo quyet dinh cua bo chinh tri, ban bi thu ve cong tac can bo tai hai phong hinh anh 2
Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng và ông Đoàn Anh Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Hội nghị cũng công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng, gồm 5 tổ chức đảng trực thuộc với 74 đảng viên. Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng cũng quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, trực thuộc Thành ủy, gồm 26 tổ chức đảng trực thuộc với 456 đảng viên. Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy.

cong bo quyet dinh cua bo chinh tri, ban bi thu ve cong tac can bo tai hai phong hinh anh 3
Lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng trao quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, trực thuộc Thành ủy.

Cũng tại hội nghị, Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Quang Phúc giữ chức Trưởng Ban.

Đại diện các nhân sự được trao quyết định, ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Hải Phòng cam kết xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững mạnh; đổi mới căn bản phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống Mặt trận và các hệ thống chính trị xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận và đoàn thể, lắng nghe và đồng hành cùng người dân.

Ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, làm tốt vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; nâng cao hơn nữa hiệu quả tính thực chất trong công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách của thành phố đều xuất phát từ lợi ích và phục vụ cho lợi ích của nhân dân.

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị, Đảng bộ HĐND thành phố phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng thể chế hóa các chủ trương của Thành ủy thành nghị quyết; chuyển mạnh từ "giám sát để biết" sang "giám sát để thúc đẩy và giải quyết vấn đề". Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể thành phố tăng cường phối hợp liên thông, hướng mạnh về cơ sở, chuyển mạnh tư duy từ "vận động" sang "đồng hành, đối thoại, lắng nghe, giải quyết và tạo sự đồng thuận xã hội".

"Đề nghị hai Đảng bộ khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc của Đảng ủy, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 và từ nay đến hết năm 2026. Phân công nhiệm vụ bảo đảm “sáu rõ, một xuyên suốt” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và một đầu mối chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối trong quá trình tổ chức thực hiện); quán triệt tinh thần đổi mới tiên phong, quyết tâm hành động trong cán bộ, công chức", ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Đối với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị khẩn trương hoàn tất bàn giao, nắm chắc dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026 với tinh thần "việc mới phải làm nhanh, việc khó phải làm quyết liệt", lấy sự hài lòng và mức độ thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực lãnh đạo.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ
Trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

VOV.VN - Chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.

Trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

VOV.VN - Chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk
Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều nay (4/3), Đoàn kiểm tra số 1922 của Bộ Chính trị do ông Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm phó trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều nay (4/3), Đoàn kiểm tra số 1922 của Bộ Chính trị do ông Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm phó trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị tại tỉnh Lâm Đồng
Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị tại tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng nay (3/3), Đoàn kiểm tra số 1923 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị tại tỉnh Lâm Đồng

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị tại tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng nay (3/3), Đoàn kiểm tra số 1923 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội