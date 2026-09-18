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Trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thứ Sáu, 18:42, 18/09/2026
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VOV.VN - Chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy.

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Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

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Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Theo đó, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

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Các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

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Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được phân công, điều động.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Đồng chí Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình Đảng bộ; giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và lĩnh vực tuyên giáo; nhất là, chủ động, tích cực tham mưu định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội; định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, báo chí, xuất bản…

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Các cán bộ nhận quyết định chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Trần Cẩm Tú và các Ủy viên Bộ Chính trị

Đối với các cơ quan, địa phương tiếp nhận cán bộ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được công bố quyết định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng khẳng định, nhận nhiệm vụ mới là vinh dự, tự hào cũng là đi với trách nhiệm nặng nề. Đồng chí nhấn mạnh việc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thường trực Ban Bí thư, đồng thời cam kết tuyệt đối chấp hành quy chế làm việc, chung sức, chung lòng cùng tập thể tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

 

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Đổi mới thi đua để nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ

VOV.VN - Thi đua không chỉ tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ mà còn góp phần phát hiện, phát huy năng lực, trách nhiệm và sức sáng tạo của cán bộ. Đổi mới thi đua theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ và hiệu quả công việc sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.

Hoàng Ân/VOV
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