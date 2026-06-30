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Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ ở Lai Châu

Thứ Ba, 15:38, 30/06/2026
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VOV.VN - Chiều nay (30/6), Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, kiện toàn lãnh đạo Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao quyết định điều động Đại tá Hoàng Trọng Vỹ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. 

Dịp này, Công an tỉnh Lai Châu cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đối với Đại tá Sùng A Súa.

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Việc kiện toàn Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Hoàng Trọng Vỹ bày tỏ vinh dự khi được Bộ Công an tin tưởng điều động, giao trọng trách mới tại Công an tỉnh Lai Châu.

Đồng chí khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu gồm Giám đốc là Đại tá Bùi Quyết Toán; các Phó Giám đốc: Đại tá Phạm Hải Đăng, Đại tá Sùng A Súa, Đại tá Tao Văn Trường, Đại tá Lê Anh Hưng, Đại tá Khoàng Văn Thương, Đại tá Hoàng Trọng Vỹ. 

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Lai Châu có tân Giám đốc Công an tỉnh

VOV.VN - Sáng 22/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Khắc Kiên/VOV- Tây Bắc
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