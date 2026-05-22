  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Lai Châu có tân Giám đốc Công an tỉnh

Thứ Sáu, 11:54, 22/05/2026
VOV.VN - Sáng 22/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ còn có ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và tỉnh Lai Châu.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang trên cương vị mới

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Đại tá Bùi Quyết Toán là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm 8 năm lãnh đạo cấp phòng và 8 năm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (cũ), sau sáp nhập là Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng lực lượng Công an Lai Châu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quyết Toán cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới. Tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh Lai Châu đối với Đại tá Bùi Quyết Toán

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an kể từ ngày 22/5/2026. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
